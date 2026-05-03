OPEC+ üyesi 7 ülke karar verdi! Haziranda petrol üretimi artacak: Gözler şimdi piyasa etkisinde
OPEC+ üyesi 7 ülke karar verdi! Haziranda petrol üretimi artacak: Gözler şimdi piyasa etkisinde

03.05.2026 - 15:57 | Son Güncellenme:

Küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği OPEC+, haziran ayı için kritik üretim kararını açıkladı. Aralarında Suudi Arabistan ve Rusya’nın da bulunduğu 7 ülke, petrol üretimini günlük 188 bin varil artırma kararı aldı. Piyasa dengelerini doğrudan etkilemesi beklenen bu adım, petrol fiyatlarında yeni bir yön arayışını beraberinde getirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, haziranda üretimi beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC+ ÜYESİ 7 ÜLKE, PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRACAK

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinin ele alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan ek gönüllü kesintiler kapsamında haziran itibarıyla günlük 188 bin varillik üretim ayarlaması yapmaya karar verdikleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kararın, piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı.

Piyasa koşullarını, üretim uyumunu ve tazmin süreçlerini her ay düzenli olarak gözden geçiren grubun bir sonraki toplantısı 7 Haziran'da yapılacak.

