OPEC'in günlük ham petrol üretimi azaldı

13.05.2026 - 15:47 | Son Güncellenme:

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkisiyle nisanda önceki aya göre 1 milyon 727 bin varil azalarak 18 milyon 983 bin varile geriledi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en büyük düşüş Suudi Arabistan ve Kuveyt'te oldu. Günlük üretim Suudi Arabistan’da 958 bin varil azalarak 6 milyon 768 bin varile, Kuveyt’te 561 bin varil azalışla 600 bin varile geriledi. Irak'ta günlük petrol üretimi 291 bin varil azalarak 1 milyon 389 bin varile gerilerken, İran’da üretim 211 bin varil düşüşle 2 milyon 854 bin varile indi.

Bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Libya ve Venezuela'da ise üretimde artış kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde günlük üretim 131 bin varil artarak 2 milyon 23 bin varile yükselirken, Libya'da günlük üretim 55 bin varil artışla 1 milyon 307 bin varile ulaştı. Venezuela’da ise günlük üretim 46 bin varil artarak 1 milyon 31 bin varile yükseldi.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, nisanda önceki aya göre 1 milyon 727 bin varil azalarak 18 milyon 983 bin varile indi. OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi de aynı dönemde 1 milyon 740 bin varil azalarak 33 milyon 190 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, talep tahminini korudu

OPEC, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmedi. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 200 bin varil artarak 106 milyon 330 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 60 bin varil artışla 60 milyon 270 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 110 bin varil artışla 46 milyon 60 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 540 bin varil artarak yaklaşık 107 milyon 870 bin varil olacağı öngörülüyor.

