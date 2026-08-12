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OPEC'in günlük ham petrol üretimi temmuzda arttı

12.08.2026 - 16:22 | Son Güncellenme:

#OPEC Petrol Üretimi#Petrol Piyasası#Irak Üretim Artışı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, temmuzda önceki aya göre 1 milyon 659 bin varil artarak 23 milyon 632 bin varile yükseldi.

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OPECin günlük ham petrol üretimi temmuzda arttı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en fazla artış Irak'ta görüldü. Ülkede günlük üretim 665 bin varil artarak 2 milyon 621 bin varile çıktı. Irak'ı, üretimi günlük 590 bin varil artışla 7 milyon 352 bin varile yükselen Suudi Arabistan ve 393 bin varil artışla 1 milyon 845 bin varile ulaşan Kuveyt izledi.

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Üretimin en çok düştüğü ülkeler ise Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Nijerya'da günlük üretim 37 bin varil azalarak 1 milyon 546 bin varile gerilerken, BAE'de üretim 30 bin varil düşüşle 3 milyon 780 bin varil oldu.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, temmuzda önceki aya göre 1 milyon 659 bin varil artarak 23 milyon 632 bin varile yükseldi. Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi aynı dönemde 1 milyon 424 bin varil artarak 37 milyon 655 bin varil olarak kayıtlara geçti.

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OPEC, BU YILA İLİŞKİN TALEP ARTIŞI TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

OPEC, küresel petrol talebine ilişkin bu yılki artış tahminini aşağı, gelecek yılki artış tahminini ise yukarı yönlü revize etti. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 580 bin varil artarak 105 milyon 740 bin varile ulaşması bekleniyor.

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Talebin bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 610 bin varil artışla 59 milyon 820 bin varile yükselmesi, OECD ülkelerinde ise günlük 40 bin varil azalışla 45 milyon 910 bin varile gerilemesi öngörülüyor. Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 160 bin varil artarak 107 milyon 900 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

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