Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaOPEC'in ham petrol üretiminde 'savaş' etkisi
HaberlerUzmanpara

OPEC'in ham petrol üretiminde 'savaş' etkisi

13.04.2026 - 16:02 | Son Güncellenme:

#OPEC#Petrol Üretimi#ABD-İsrail-İran Savaşı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkisiyle martta önceki aya göre 7 milyon 878 bin varil azalarak 20 milyon 788 bin varile geriledi.

OPECin ham petrol üretiminde savaş etkisi

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en büyük düşüş Irak ve Suudi Arabistan'da oldu. Günlük üretim Irak'ta 2 milyon 563 bin varil azalarak 1 milyon 625 bin varile, Suudi Arabistan'da 2 milyon 314 bin varil azalışla 7 milyon 799 bin varile geriledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük petrol üretimi 1 milyon 527 bin varil azalarak 1 milyon 892 bin varile geriledi. Kuveyt'te üretim 1 milyon 369 bin varil düşüşle 1 milyon 213 bin varile inerken, İran'da ise üretim 182 bin varil azalarak 3 milyon 60 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Bu süreçte Venezuela ve Nijerya'da ise üretimde artış kaydedildi. Venezuela'da günlük üretim 79 bin varil artarak 988 bin varile yükselirken, Nijerya'da günlük üretim 22 bin varil artışla 1 milyon 463 bin varile ulaştı.

Haberin Devamı

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, martta önceki aya göre 7 milyon 878 bin varil azalarak 20 milyon 788 bin varile indi. OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi de aynı dönemde 7 milyon 702 bin varil azalarak 35 milyon 55 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

OPEC, talep tahminini korudu

OPEC, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmedi. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 530 bin varile ulaşması bekleniyor.

Haberin Devamı

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 260 bin varil artışla 60 milyon 460 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 130 bin varil artışla 46 milyon 70 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 340 bin varil artarak yaklaşık 107 milyon 870 bin varil olacağı öngörülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Altında öne çıkan yeni rakam ABD-İran anlaşamadı: Fiyatlar şimdi ne olacak
Altında öne çıkan yeni rakam! ABD-İran anlaşamadı: Fiyatlar şimdi ne olacak?
Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı Gol öncesi ofsayt tartışması
Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı pozisyonunu eski hakemler yorumladı! Gol öncesi ofsayt tartışması
Harvardda okudu, baba emanetine döndü 75 tonluk üretim: Bu acıyı böyle hafiflettim
Harvard'da okudu, baba emanetine döndü! 75 tonluk üretim: 'Bu acıyı böyle hafiflettim'
Bölgesel tümör küresel tehdit
Bölgesel tümör küresel tehdit
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirYAHUDİLER İÇİN TEHLİKE KİM?
Tunca Bengin
Tunca BenginÖzel’in kafası karışık...
Cem Kılıç
Cem KılıçTürk taraflarda yabancı hukuk
Didem Özel Tümer
Didem Özel Tümer47 yıl hazırlanılan savaşın arası
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşGüvensizlik, farklı yöntemler ve beklentiler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBunun sonunda barış olamaz
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluVance’in bıraktığı soru işaretleri
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesKetojenik diyet: Yağ yakarken sağlığınızdan oluyor musunuz?
Asu Maro
Asu MaroSevgi ile kibir arasındaki fark
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBilimin Ressamı Santiago Ramón y Cajal
Atilay Kandemir
Atilay Kandemir‘Atları çok seviyorum’
İlgili Haberler
6 ton altını İsviçrede rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığa gelecek
6 ton altını İsviçre'de rehin kalan iş insanı Sait Ali Bayrak: O varlıklar Elazığ'a gelecek!
Son dakika... MEB duyurdu LGS başvuru süresi uzatıldı
Son dakika... MEB duyurdu! LGS başvuru süresi uzatıldı
Marmara Ceza İnfaz Kurumunda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin açıklama
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 'cezaevi koşullarının yetersiz olduğu' iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik, silah bırakma
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik, silah bırakma