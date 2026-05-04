Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaOPEC'in hamlesi petrol fiyatlarını düşürür mü?
HaberlerUzmanpara

OPEC'in hamlesi petrol fiyatlarını düşürür mü?

04.05.2026 - 08:00 | Son Güncellenme:

#OPEC Üretimi#Petrol Fiyatları#Hürmüz Boğazı Krizi

Trump’ın Hürmüz hamlesi fiyatları aşağı çekti ancak ABD-İran çıkmazı petrolü 100 doların üzerinde tutmaya devam ediyor. Peki OPEC'in yeni üretim kararı fiyatları aşağı çeker mi? İşte detaylar...

OPECin hamlesi petrol fiyatlarını düşürür mü

Petrol, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın tarafsız gemileri Hürmüz Boğazı’ndan geçirme planının uygulanabilirliğini sorgulamasıyla yatay seyretti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Brent petrol varil başına 108 doların biraz üzerinde sınırlı değişim gösterdi. Günün açılışında yüzde 2,4’e kadar düşüş yaşayan ABD ham petrolü ise 102 dolar civarında işlem gördü. Trump’a göre, pazartesiden itibaren uygulanması planlanan bu adım, İran’la savaş nedeniyle bölgede mahsur kalan gemilerin geçişine imkân sağlayacaktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentinin 78 deniz mili kuzeyinde bir tankerin pazar günü saldırıya uğradığı bildirildi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, geminin kimliğinin açıklanmadığını ancak mürettebatın güvende olduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

Trump, sosyal medya paylaşımında “Gemileri ve mürettebatlarını güvenli şekilde boğazdan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Ayrıca birçok geminin, bölge güvenli hale gelmeden geri dönmeyeceğini ifade etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Savaş tüm dengeleri değiştirdi: Altında büyük kayıp!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSavaş tüm dengeleri değiştirdi: Altında büyük kayıp!Haberi Görüntüle

Karobaar Capital LP’nin yatırım direktörü Haris Khurshid, “Trump yorgunluğu giderek artıyor, piyasa bu açıklamaları çok ciddiye almıyor. İlk düşüş yaşandı ama kalıcı olmadı; bu da yatırımcıların bunu oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak görmediğini gösteriyor” dedi.

Haberin Devamı

Trump, İran’ın gemilerin geçişini engellemesi durumunda güç kullanma ihtimalini de gündeme getirdi. Ayrıca Tahran ile “çok olumlu” görüşmeler yürütüldüğünü, bunun “çok olumlu” sonuçlara yol açabileceğini söyledi ancak detay vermedi.

OPEC'İN ÜRETİM KARARI FİYATLARI AŞAĞI ÇEKER Mİ?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, haziranda üretimi beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.

Haberin Devamı

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

'Canavar Kamyon' kontrolden çıktı, seyircilerin arasına daldı! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var: Dehşet anları kamerada
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR'Canavar Kamyon' kontrolden çıktı, seyircilerin arasına daldı! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var: Dehşet anları kameradaHaberi Görüntüle

Toplantıda, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinin ele alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan ek gönüllü kesintiler kapsamında haziran itibarıyla günlük 188 bin varillik üretim ayarlaması yapmaya karar verdikleri kaydedildi.

Haberin Devamı

 

Açıklamada ayrıca kararın, piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı.  Piyasa koşullarını, üretim uyumunu ve tazmin süreçlerini her ay düzenli olarak gözden geçiren grubun bir sonraki toplantısı 7 Haziran'da yapılacak.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞI ETKİSİZ KALABİLİR

OPEC ve müttefikleri, haziran ayında günlük 188 bin varillik üretim artışı kararı aldı. Bu, üst üste üçüncü aylık artış olarak kaydedildi.

Ancak İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışının sekteye uğraması, bu artışın piyasada sınırlı etki yaratabileceğine işaret ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekliler dikkat 4 aylık zam farkı netleşti
Memur ve emekliler dikkat! 4 aylık zam farkı netleşti
Ailenin geçmişi de dram Şişlideki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Ailenin geçmişi de dram! Şişli'deki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi!
Eşi için alamadı üreticisi oldu Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Eşi için alamadı üreticisi oldu! Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir'Süreç' üzerine varsayımlar...
Tunca Bengin
Tunca BenginKurban celladıyla kucaklaşır mı?..
Cem Kılıç
Cem KılıçÇalışan anneler için 24 hafta izin dönemi
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerCHP eylemselliğinde yeni aşama
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşHürmüz hesapları ve gerçekler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTrump, kurşun askerlerini geri çekiyor!
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesZayıflama iğneleri: Mucize mi, bekleyen soru işaretleri mi?
Asu Maro
Asu MaroBaharla beraber uyanan umutlar
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBüyük Dil Modellerinin Hakikat ile İmtihanı
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
Doğu Akdenizde 7lik deprem endişesi İşaret edilen bölge Uzun süredir büyük deprem üretmedi
Doğu Akdeniz'de 7'lik deprem endişesi! İşaret edilen bölge! 'Uzun süredir büyük deprem üretmedi'
Yer: Erzincan Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Yer: Erzincan! Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi