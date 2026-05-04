OPEC'in hamlesi petrol fiyatlarını düşürür mü?

Petrol, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın tarafsız gemileri Hürmüz Boğazı’ndan geçirme planının uygulanabilirliğini sorgulamasıyla yatay seyretti.

Brent petrol varil başına 108 doların biraz üzerinde sınırlı değişim gösterdi. Günün açılışında yüzde 2,4’e kadar düşüş yaşayan ABD ham petrolü ise 102 dolar civarında işlem gördü. Trump’a göre, pazartesiden itibaren uygulanması planlanan bu adım, İran’la savaş nedeniyle bölgede mahsur kalan gemilerin geçişine imkân sağlayacaktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentinin 78 deniz mili kuzeyinde bir tankerin pazar günü saldırıya uğradığı bildirildi. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, geminin kimliğinin açıklanmadığını ancak mürettebatın güvende olduğunu duyurdu.

Trump, sosyal medya paylaşımında “Gemileri ve mürettebatlarını güvenli şekilde boğazdan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Ayrıca birçok geminin, bölge güvenli hale gelmeden geri dönmeyeceğini ifade etti.

Karobaar Capital LP’nin yatırım direktörü Haris Khurshid, “Trump yorgunluğu giderek artıyor, piyasa bu açıklamaları çok ciddiye almıyor. İlk düşüş yaşandı ama kalıcı olmadı; bu da yatırımcıların bunu oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak görmediğini gösteriyor” dedi.

Trump, İran’ın gemilerin geçişini engellemesi durumunda güç kullanma ihtimalini de gündeme getirdi. Ayrıca Tahran ile “çok olumlu” görüşmeler yürütüldüğünü, bunun “çok olumlu” sonuçlara yol açabileceğini söyledi ancak detay vermedi.

OPEC'İN ÜRETİM KARARI FİYATLARI AŞAĞI ÇEKER Mİ?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, haziranda üretimi beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinin ele alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan ek gönüllü kesintiler kapsamında haziran itibarıyla günlük 188 bin varillik üretim ayarlaması yapmaya karar verdikleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kararın, piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı. Piyasa koşullarını, üretim uyumunu ve tazmin süreçlerini her ay düzenli olarak gözden geçiren grubun bir sonraki toplantısı 7 Haziran'da yapılacak.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞI ETKİSİZ KALABİLİR

OPEC ve müttefikleri, haziran ayında günlük 188 bin varillik üretim artışı kararı aldı. Bu, üst üste üçüncü aylık artış olarak kaydedildi.

Ancak İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışının sekteye uğraması, bu artışın piyasada sınırlı etki yaratabileceğine işaret ediyor.