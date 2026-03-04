'Orta Doğu krizine piyasaların tepkisi şaşırttı'

Solomon, "Piyasa tepkisine bakıyorum ve aslında bu büyüklükte bir olay karşısında daha sert bir tepki beklerdim" dedi.

Haberin Devamı

Solomon, piyasanın jeopolitik olaylara genellikle ekonomik büyümeyi doğrudan etkilemedikçe sınırlı tepki verdiğini vurguladı. "Olan biten her şeyin birikimli etkisi var ve çok daha sert bir reaksiyon olur. Şimdiye kadar bu birikimli etkiyi görmedik" diyen Solomon, mevcut belirsizlikler nedeniyle spekülasyon yapmanın zor olduğunu ifade etti.

"Piyasaların hem kısa hem orta vadede olanların sonuçlarını gerçekten sindirmesi birkaç hafta sürecektir" diye konuşan Solomon, ABD ekonomisinin güçlü makroekonomik rüzgarlarla desteklendiğini, gevşeyen para politikası döngüsü ve düzenlemelerdeki esnemelerin büyüme görünümünü "oldukça cazip" hale getirdiğini de vurguladı. "Orta Doğu’daki gelişmeleri bir kenara koyarsak, ABD’nin ekonomik büyüme rotası bence oldukça güçlü" diye konuştu.