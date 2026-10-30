Orta Doğu'daki gerilimlerin Avrupa hava trafiğinde 110 bin uçuşluk kayba yol açması bekleniyor

EUROCONTROL, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) bölgesindeki uçuş sayısının 2026'da geçen yıla göre yüzde 1,7 artarak 11,2 milyona ulaşacağını tahmin etti.

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Kuruluşun ilkbahar dönemindeki tahmininde bu yıl için yüzde 2,7 büyüme öngörülüyordu. Böylece yıllık uçuş büyümesi beklentisi 1 puan aşağı yönlü revize edildi.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin Avrupa hava trafiğindeki büyümeyi sınırlandıracağı ve bu yıl yaklaşık 110 bin uçuşluk kayba neden olacağı öngörülüyor.

Bölgedeki gelişmelerin hava yolu ulaşımına yönelik talebi azaltmasının yanı sıra uçuş rotalarını değiştirmesi ve jet yakıtı fiyatlarını artırması, Avrupa havacılığının büyüme görünümünü olumsuz etkiledi.

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EUROCONTROL'ün temel senaryosuna göre, Avrupa hava trafiğindeki büyümenin 2027'de yeniden hız kazanması bekleniyor. Bölgedeki uçuş sayısının gelecek yıl yüzde 3,2 artışla 11,6 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

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Ancak 2026'ya ilişkin tahminlerin aşağı yönlü güncellenmesi nedeniyle gelecek yılki uçuş sayısının da önceki tahminlerin altında kalması bekleniyor.

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Kuruluşun tahminlerinde Orta Doğu'daki durumun 2027'nin ilk çeyreği sonunda istikrara kavuşacağı, bunun ardından hava trafiğinin kademeli toparlanacağı ve petrol fiyatlarındaki baskının hafifleyeceği varsayılıyor.

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Daha olumsuz senaryoda ise Orta Doğu'daki gerilimlerin 2028'in ilk çeyreği sonuna kadar devam etmesi, yüksek yakıt maliyetleri ve ekonomik büyümedeki zayıflığın hava yolu ulaşımına yönelik talebi sınırlandırması ihtimali değerlendiriliyor.

Türkiye, hava trafiğinde toparlanmanın güçlü gerçekleşebileceği pazarlar arasında

EUROCONTROL, 2027 yılında hava trafiğindeki toparlanmanın 2026'daki gelişmelerden daha fazla etkilenen pazarlarda belirginleşmesini bekliyor.

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Bu kapsamda Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki bazı ülkeler, hava trafiğinde toparlanmanın daha güçlü gerçekleşebileceği pazarlar arasında gösteriliyor.

Avrupa genelinde 2026-2032 döneminde uçuş sayısının yıllık ortalama yüzde 2,1 artacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki toplam uçuş sayısının 2032 yılında yaklaşık 12,8 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Kuruluş, orta vadeli büyüme görünümünün büyük ölçüde korunduğunu ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle uçuş sayısının önceki beklentilerin bir miktar altında kalabileceğini belirtiyor.

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EUROCONTROL'ün ekim ayında yayımladığı ağ yönetimi raporuna göre, Avrupa hava sahasında eylülde günlük ortalama 35 bin 679 uçuş gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışa işaret etti.

Eylülde en yoğun gün 37 bin 548 uçuşla 4 Eylül olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde hava trafik akış yönetiminden kaynaklanan toplam gecikme 2 milyon 415 bin 643 dakikaya ulaştı.

Avrupa hava sahasında trafik artışına rağmen yaşanan kapasite kısıtları, olumsuz hava koşulları ve hava trafik yönetimindeki sorunlar, operasyonel performansı etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

EUROCONTROL, gelecek dönemde hava trafiğinin seyrinde jeopolitik gelişmelerin, hava sahası kısıtlamalarının, enerji fiyatlarının ve hava yolu ulaşımına yönelik talebin belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor.