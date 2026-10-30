Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaOrta Doğu'daki gerilimlerin Avrupa hava trafiğinde 110 bin uçuşluk kayba yol açması bekleniyor
HaberlerUzmanpara

Orta Doğu'daki gerilimlerin Avrupa hava trafiğinde 110 bin uçuşluk kayba yol açması bekleniyor

30.10.2026 - 11:19 | Son Güncellenme:

#Hava Trafiği#Orta Doğu Gerilimleri#Avrupa Havacılık Sektörü

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin Avrupa hava trafiğindeki büyümeyi sınırlandırması ve bu yıl yaklaşık 110 bin uçuşluk kayba neden olması bekleniyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Orta Doğudaki gerilimlerin Avrupa hava trafiğinde 110 bin uçuşluk kayba yol açması bekleniyor

EUROCONTROL, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) bölgesindeki uçuş sayısının 2026'da geçen yıla göre yüzde 1,7 artarak 11,2 milyona ulaşacağını tahmin etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kuruluşun ilkbahar dönemindeki tahmininde bu yıl için yüzde 2,7 büyüme öngörülüyordu. Böylece yıllık uçuş büyümesi beklentisi 1 puan aşağı yönlü revize edildi.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin Avrupa hava trafiğindeki büyümeyi sınırlandıracağı ve bu yıl yaklaşık 110 bin uçuşluk kayba neden olacağı öngörülüyor.

Bölgedeki gelişmelerin hava yolu ulaşımına yönelik talebi azaltmasının yanı sıra uçuş rotalarını değiştirmesi ve jet yakıtı fiyatlarını artırması, Avrupa havacılığının büyüme görünümünü olumsuz etkiledi.

Haberin Devamı

EUROCONTROL'ün temel senaryosuna göre, Avrupa hava trafiğindeki büyümenin 2027'de yeniden hız kazanması bekleniyor. Bölgedeki uçuş sayısının gelecek yıl yüzde 3,2 artışla 11,6 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

Ancak 2026'ya ilişkin tahminlerin aşağı yönlü güncellenmesi nedeniyle gelecek yılki uçuş sayısının da önceki tahminlerin altında kalması bekleniyor.

Haberin Devamı

Kuruluşun tahminlerinde Orta Doğu'daki durumun 2027'nin ilk çeyreği sonunda istikrara kavuşacağı, bunun ardından hava trafiğinin kademeli toparlanacağı ve petrol fiyatlarındaki baskının hafifleyeceği varsayılıyor.

Haberin Devamı

Daha olumsuz senaryoda ise Orta Doğu'daki gerilimlerin 2028'in ilk çeyreği sonuna kadar devam etmesi, yüksek yakıt maliyetleri ve ekonomik büyümedeki zayıflığın hava yolu ulaşımına yönelik talebi sınırlandırması ihtimali değerlendiriliyor.

Türkiye, hava trafiğinde toparlanmanın güçlü gerçekleşebileceği pazarlar arasında

EUROCONTROL, 2027 yılında hava trafiğindeki toparlanmanın 2026'daki gelişmelerden daha fazla etkilenen pazarlarda belirginleşmesini bekliyor.

Haberin Devamı

Bu kapsamda Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki bazı ülkeler, hava trafiğinde toparlanmanın daha güçlü gerçekleşebileceği pazarlar arasında gösteriliyor.

Avrupa genelinde 2026-2032 döneminde uçuş sayısının yıllık ortalama yüzde 2,1 artacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki toplam uçuş sayısının 2032 yılında yaklaşık 12,8 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Kuruluş, orta vadeli büyüme görünümünün büyük ölçüde korunduğunu ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle uçuş sayısının önceki beklentilerin bir miktar altında kalabileceğini belirtiyor.

Haberin Devamı

EUROCONTROL'ün ekim ayında yayımladığı ağ yönetimi raporuna göre, Avrupa hava sahasında eylülde günlük ortalama 35 bin 679 uçuş gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışa işaret etti.

Eylülde en yoğun gün 37 bin 548 uçuşla 4 Eylül olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde hava trafik akış yönetiminden kaynaklanan toplam gecikme 2 milyon 415 bin 643 dakikaya ulaştı.

Avrupa hava sahasında trafik artışına rağmen yaşanan kapasite kısıtları, olumsuz hava koşulları ve hava trafik yönetimindeki sorunlar, operasyonel performansı etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

EUROCONTROL, gelecek dönemde hava trafiğinin seyrinde jeopolitik gelişmelerin, hava sahası kısıtlamalarının, enerji fiyatlarının ve hava yolu ulaşımına yönelik talebin belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yunan TVsinde Türkiyeyi hedef alan küstah tehdit Canlı yayında şok çıkış: Anlayacakları şekilde karşılık veririz
Yunan TV'sinde Türkiye'yi hedef alan küstah tehdit! Canlı yayında şok çıkış: 'Anlayacakları şekilde karşılık veririz'
Derbi sonrası PFDK, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brownun cezalarını açıkladı
Derbi sonrası PFDK, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezalarını açıkladı!
11 yıllık bankacıydı, pazarcı oldu ‘Karar vermem beş ay sürdü, keşke daha önce başlasaydım’
11 yıllık bankacıydı, pazarcı oldu! ‘Karar vermem beş ay sürdü, keşke daha önce başlasaydım’
Yapay zekadan 25 günlük ölüm planı Yazılım mühendisinin korkunç sonu: 150 mesaj gönderdi
Yapay zekadan '25 günlük ölüm planı'! Yazılım mühendisinin korkunç sonu: '150 mesaj gönderdi'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSisi’nin seçimi…
Cem Kılıç
Cem KılıçAlgoritma kararının hesabını kim verecek?
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerBakan Tekin: Meta başvurusu çantamda | Önce Meta, sonra diğerleri olabilir
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüCumhuriyetimizin baş tacı üniversitelerimiz?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinEmekliyi memnun edecek formül
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşCOP 31 atık bitkisel yağ ile aydınlanacak
Mehmet Tez
Mehmet Tez“Fazla ileri gittik”
Osman Gençer
Osman GençerAmigo gazeteciler için son uyarı
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçDevlerin DATA'sı Türkiye’ye emanet
Atilay Kandemir
Atilay KandemirBeklenen sergi
İlgili Haberler
Son dakika... Mustafa Sarıgül Yeni Partiden istifa etti
Son dakika... Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti
Barış Mançodan esinlendi 30 yıldır böyle yaşıyor, hazırlanması 45 dakika sürüyor
Barış Manço'dan esinlendi! 30 yıldır böyle yaşıyor, hazırlanması 45 dakika sürüyor
Mehmet Kasapoğludan İzmir depremi mesajı: 30 Ekim’in acısı yüreğimizde
Mehmet Kasapoğlu'dan İzmir depremi mesajı: 30 Ekim’in acısı yüreğimizde
Kapıyı açmak için kilidi bile zorlamadı Akılalmaz hırsızlıklar şok detay
Kapıyı açmak için kilidi bile zorlamadı! Akılalmaz hırsızlıklar şok detay