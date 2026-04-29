Orta Doğu'daki savaşın AB'ye enerji faturası 27 milyar euroyu aştı

29.04.2026 - 11:43 | Son Güncellenme:

#Enerji Krizi#Orta Doğu Savaşı#Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle AB’nin 60 günde fosil yakıt ithalatına 27 milyar eurodan fazla ek harcama yaptığını, çatışmanın etkilerinin yıllarca sürebileceğini söyledi.

Von der Leyen, Strazburg’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu. AB’nin Ukrayna’ya sağlayacağı 90 milyar euroluk krediye ilişkin değerlendirmede bulunan von der Leyen, “2026 yılı için 45 milyar euroluk ilk dilimi bu çeyrekte dağıtacağız. Bunun üçte biri bütçe ihtiyaçları için, üçte ikisi ise Ukrayna’nın savunması için olacak.” dedi.

Von der Leyen, paket kapsamında Ukrayna’da 6 milyar euro tutarında dron üretileceğini belirterek, Ukrayna’ya desteğin süreceğini ifade etti.

AB’nin Rusya’ya yönelik 20’nci yaptırım paketini de kabul ettiğini anımsatan von der Leyen, savaşın bedelini Rus halkının ödediğini belirtti.

Von der Leyen, Kremlin’in internet ve özgür iletişimi kısıtladığını belirterek, “Ruslar, bir kez daha dijital bir ‘demir perde’nin ardında yaşadıklarını hissediyorlar. Ancak tarihin bize öğrettiği bir ders varsa, o da tüm duvarların sonunda yıkılacağıdır.” diye konuştu.

Orta Doğu’daki savaşın başlamasının üzerinden tam 2 ay geçtiğini ve haftalarca süren şiddetin ardından nihayet bir sakinlik dönemine tanık olunduğunu hatırlatan von der Leyen, “Ortak hedefimiz, savaşa kalıcı bir son vermektir. Bu, Hürmüz Boğazı’nda geçiş ücreti alınmadan tam ve kalıcı seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasını da içerir. Herhangi bir barış anlaşmasının İran’ın nükleer ve balistik füze programını ele alması gerektiği de açıktır. Ancak hepimizin yüzleşmesi gereken acı bir gerçek de var. Bu çatışmanın sonuçları aylarca, hatta yıllarca yankılanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, enerji konusunun AB liderlerinin gündeminde üst sıralarda yer aldığını anımsatarak, “Bu, 4 yıl gibi kısa bir süre içinde yaşanan ikinci büyük enerji krizi. İthal enerjiye aşırı bağımlı olamayız.” dedi.

“Sadece 60 günlük çatışmada fosil yakıt ithalat faturamız 27 milyar eurodan fazla arttı.” diyen von der Leyen, ithal fosil yakıtlara olan aşırı bağımlılığı azaltmaları, yenilenebilir ve nükleer gibi yerli, uygun maliyetli, temiz enerji arzını artırmaları gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, AB ülkeleri arasında yakıt rezervleri konusunda daha güçlü koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Sadece ulusal doğal gaz depolarının doldurulmasında değil, özellikle piyasaların daraldığı jet yakıtı ve dizel gibi ürün rezervleri söz konusu olduğunda da daha güçlü bir koordinasyon teklif ettik.” diye konuştu.

 

 

