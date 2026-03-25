'Orta Doğu’nun geleceği konusunda iyimserim'

Dimon, Washington'daki Hill and Valley Forumu'nda yaptığı konuşmada çatışmanın uzun vadede kalıcı bir barışın önünü açabileceğini savundu.

"Suudi Arabistan, BAE, Katar, Amerika ve İsrail'in tamamı Orta Doğu'da kalıcı barış istiyor" diyen Dimon, Bölge ülkelerinin barışa yaklaşımının geçen on yıllar içinde önemli ölçüde değiştiğini belirten Dimon, yabancı doğrudan yatırımların bu dönüşümün temel itici gücü olduğunu ifade etti.

"Oraya gittiğinizde ne istediklerini biliyor musunuz? Yabancı doğrudan yatırım. Bölgeye ciddi miktarda yatırım akıyor, ancak bu tür gelişmeler yaşandığı sürece akmaya devam etmez" diyen Dimon, bölge liderlerinin kalıcı barışa olan ihtiyacın farkında olduğunu ekledi.

Dubai ve Abu Dabi gibi şehirlerin son yıllarda önemli finansal merkezlere dönüştüğüne dikkat çeken Dimon, "Komşularının veri merkezlerine balistik füze yağdırdığı bir ortamda kimse 10 milyar dolarlık yatırım yapmaz" dedi.