Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevin ardından şimdi de aynı mürettebat ile ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan’da göreve başladı. Oruç Reis’in Pakistan’da gerçekleştireceği sismik araştırma operasyonunda 50 personel görev yapacak.

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Görev öncesinde duygu ve düşüncelerini dile getiren gemi mürettebatı, “Gururluyuz. Bu gurur hepimizin, Türk milletinin gururu.” diye konuştu.

Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin başarısının arkasında, son teknoloji gemi ve ekipmanların yanı sıra gemilerde büyük bir özveri ile çalışan mürettebatın emeği yatıyor. Gemi personelleri hem yurt içinde hem yurt dışında 7/24 çalışmayı sürdürüyor.

AYNI MÜRETTEBAT SOMALİ’DE DE GÖREV ALDI

Son olarak Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevin ardından şimdi de aynı mürettebatı ile ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan’da çalışmaya başladı. Oruç Reis’in Pakistan’daki sismik araştırma görevinde 2’si kadın, 48’i erkek olmak üzere toplam 50 personel görev yapacak.

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DUYGULARINI ANLATTILAR

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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin mürettebatı, Pakistan’daki sismik araştırma operasyonlarına başlamadan önce duygu ve düşüncelerini anlattı.

"İNŞALLAH GÜZEL HABERLERİMİZİ PAYLAŞMAK DA NASİP OLUR"

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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin Kaptanı Saadettin Kütüklüoğlu, Oruç Reis’in Pakistan yolculuğunun 18 gün sürdüğünü belirterek, “Ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde gayet güvenli ve emniyetli bir şekilde seyrimizi tamamladık, Karaçi Limanı'na geldik.” dedi. Kaptan Kütüklüoğlu, “İnşallah güzel haberlerimizi paylaşmak da nasip olur.” temennisinde bulundu.

"ÜLKEMİZİ İKİNCİ KEZ YURT DIŞINDA TEMSİL EDİYORUZ"

Geminin Başmühendisi Doğukan Oflaz, Somali’de de aynı mürettebatın görev aldığını anımsatarak "Çok gururluyuz. Ülkemizi ikinci kez yurt dışında temsil ediyoruz. Pakistan’da görev almaktan mutluyum.” diye konuştu.

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"HEPİMİZ BU PROJE İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Geminin Data Kalite Kontrol Şefi Başak Turguz Birkuş ise“Hepimiz bu proje için çok heyecanlıyız. Türk mühendisliğini ikinci kez uluslararası sahada göstermenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

"ÇOK GÜZEL İŞLER BAŞARILIYOR"

Geminin 3. Zabiti Uğur Koç da “Bunlar çok fazla emek ve zaman harcanan projeler, Bunun için günlerini harcayan, denizde ve karada çalışan birçok personel var. Ülkemiz buna çok fazla yatırım yapıyor. Çok güzel çalışmalar oluyor. Çok güzel işler başarılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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"GURURLUYUZ"

Oruç Reis’in Elektrik-Teknik Zabiti Ferhat Emek deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sürece büyük bir emek sarf ettiğini belirterek kendilerine teşekkür etti. Emek, “Gururluyuz. Bu gurur hepimizin, Türk milletinin gururu” diye konuştu.