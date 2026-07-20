Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaOsmaniye'de narenciye bahçelerine 8 bin faydalı böcek salındı
HaberlerUzmanpara

Osmaniye'de narenciye bahçelerine 8 bin faydalı böcek salındı

20.07.2026 - 15:06 | Son Güncellenme:

#Osmaniye#Narenciye#Biyolojik Mücadele

Osmaniye'de biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında, narenciye bahçelerine zararlılarla mücadelede kullanılmak üzere 8 bin faydalı böcek salındı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Osmaniyede narenciye bahçelerine 8 bin faydalı böcek salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımsal üretimde pestisit kullanımını azaltmak, kalıntı sorunlarının önüne geçmek ve çevre dostu üretimi yaygınlaştırmak amacıyla 2026 yılı 'Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde çalışma yürütüldü. Sumbas ilçesinde narenciye üretimi yapılan ve 2026 yılı biyotop alanı olarak belirlenen bahçelerde, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen 8 bin adet faydalı böcek doğaya bırakıldı. Salım çalışması, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sumbas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü teknik personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, biyolojik mücadelenin zararlı popülasyonunu doğal yollarla kontrol altına almayı hedeflediği belirtilerek, uygulamanın hem çevrenin korunmasına hem de sürdürülebilir tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağı ifade edildi. (DHA)

EN ÇOK OKUNANLAR
Suç örgütleriyle kamu görevlilerinin skandal yazışmaları ortaya çıktı
Suç örgütleriyle kamu görevlilerinin skandal yazışmaları ortaya çıktı
Avrupa kupalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehirin olası rakipleri belli oldu
Avrupa kupalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in olası rakipleri belli oldu!
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent’in başını daha da ağrıtacak 2 ifade Çekleri görünce kavga ettim
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent’in başını daha da ağrıtacak 2 ifade! 'Çekleri görünce kavga ettim'
İstanbulda hava tersine dönüyor 4 gün sürecek yağmur için tarih verildi
İstanbul'da hava tersine dönüyor! 4 gün sürecek yağmur için tarih verildi
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendirİki telsiz şehitlerin kanı bir ASELSAN
Tunca Bengin
Tunca BenginGidiyorum ama ben CHP Genel Başkanıyım!..
Cem Kılıç
Cem KılıçEmeklinin zam farkları ağustosta
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerSürecin yeni eşiğindeki sancı
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşKıbrıs sorunu ve çözüm istemeyenler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBaşkan Yarımcısı Vance inandırıcı mı?
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesEvimizi temizlemek sağlığımıza dokunmasın
Asu Maro
Asu MaroYaz gecelerine tiyatro önerileri
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ ve Sorgulama Topluluğu Çerçevesinin Geleceği
İlgili Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Ankaradaki yangın kundaklama çıktı Çakmakla tek tek tutuşturup kaçtığı anlar güvenlik kamerasında
Ankara'daki yangın kundaklama çıktı! Çakmakla tek tek tutuşturup kaçtığı anlar güvenlik kamerasında
Şanlıurfadan kahreden haber 2 kız kardeş gölette boğuldu
Şanlıurfa'dan kahreden haber! 2 kız kardeş gölette boğuldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüşecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüşecek