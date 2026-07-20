Osmaniye'de narenciye bahçelerine 8 bin faydalı böcek salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımsal üretimde pestisit kullanımını azaltmak, kalıntı sorunlarının önüne geçmek ve çevre dostu üretimi yaygınlaştırmak amacıyla 2026 yılı 'Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde çalışma yürütüldü. Sumbas ilçesinde narenciye üretimi yapılan ve 2026 yılı biyotop alanı olarak belirlenen bahçelerde, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen 8 bin adet faydalı böcek doğaya bırakıldı. Salım çalışması, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sumbas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü teknik personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, biyolojik mücadelenin zararlı popülasyonunu doğal yollarla kontrol altına almayı hedeflediği belirtilerek, uygulamanın hem çevrenin korunmasına hem de sürdürülebilir tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağı ifade edildi. (DHA)