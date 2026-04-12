UzmanparaOteller sezonu kapattı! Uludağ'da kar var, tatilci yok
Oteller sezonu kapattı! Uludağ'da kar var, tatilci yok

Türkiye’nin ilk kayak merkezi Uludağ’da nisan ayında kar kalınlığı 145 santimetre olarak ölçüldü. Otel ve işletme sahiplerinin daha önce yeterince kar yağmamasından yakındığı Uludağ'da, kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşmasına rağmen 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden 5'i, 8 misafirhaneden sadece 2’si açık. Sezon boyunca adım atmaya yer kalmayan pistler ise kızak yapan çocuklara kaldı.

Oteller sezonu kapattı Uludağda kar var, tatilci yok

Türkiye’nin önemli kış turizmlerinden, kayakseverlerin ‘Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, nisan ayında kar kalınlığı 145 santimetre olarak ölçüldü. Otel ve işletme sahiplerinin daha önce yeterince kar yağmamasından yakındığı Uludağ'da, kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşmasına rağmen 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden 5'i, 8 misafirhaneden ise sadece 2’si açık. Kayak sezonunda kişi başı konaklama ücretinin 8-42 bin TL arasında değiştiği Uludağ'da, açık olan oteller gecelik iki kişilik konaklama ücretini 6 bin 500 ile 13 bin TL arasında belirledi. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da hafta boyunca kar yağışı beklenmezken, hafta sonu özellikle günübirlik tatilcileri ağırlayan kayak pistleri ise yeterince tatilcinin gelmemesi sonucu kızak yapan çocuklara kaldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Oteller sezonu kapattı Uludağda kar var, tatilci yok

‘ULUDAĞ’DA KAR OLMASINA RAĞMEN PİSTLER BOŞ’

Kötü bir sezon geçirdiklerini söyleyen işletmeci Soner Aydın, “Uludağ’da kar olmasına rağmen pistler boş. Sanırım insanlar maddi imkanları olmadığı için gelemiyor. Çoğu otel sezonu çoktan kapattı. Buraya gelen çocuklar da pistlerde kızakla kayarak eğleniyor” dedi.

‘TÜM ULUDAĞ BİZE KALDI’

Uludağ’da boş pistlerin tadını kızakla kayarak çıkardıklarını söyleyen Mehmet Salih Okur ise "Uludağ’a kaymak için Mudanya’dan geldim. Uludağ çok güzel ama insan yok. Uludağ boş olduğu için tüm Uludağ bize kaldı. İstediğimiz gibi kayabiliyoruz. Çok eğleniyoruz” diye konuştu.

‘OTELLERİN AÇILIP, KAPANMASI ARZ VE TALEBE BAĞLI’

Uludağ’daki otellerin büyük bölümünün müşteri olmadığı için kar olmasına rağmen sezonu kapattıklarını söyleyen Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Beceren, “Yeterince müşteri olmadığı için otellerin büyük bölümü kapattı. Otellerin açılıp kapanması arz ve talebe bağlı. Şu anda, 1’inci ve 2'nci bölgelerde 4, Kirazllıyayla'da ise 1 otel açık. Telesiyejlerimizden de 6'sı çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Orduya hazırlanın talimatı Orta Doğuda alarm ziller
Orduya 'hazırlanın' talimatı! Orta Doğu'da alarm ziller
Nisan’da kar sürprizi Havalar ne zaman ısınacak
Nisan'da kar sürprizi! Havalar ne zaman ısınacak
Öğrenciler ailelerine söyledi Öğretmenle ilgili şok iddia: 2. sınıfta, 1. sınıf dersi
Öğrenciler ailelerine söyledi! Öğretmenle ilgili şok iddia: 2. sınıfta, 1. sınıf dersi
Barcelona Osimhen için yıldızlarını satışa çıkarıyor Çılgın transfer iddiası
Barcelona Osimhen için yıldızlarını satışa çıkarıyor! Çılgın transfer iddiası
İzmirdeki kooperatif soruşturması Aralarında Ümit Erkolun da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı
İzmir'deki 'kooperatif' soruşturması! Aralarında Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı
Geçen yıl arabuluculukla uyuşmazlıkların yüzde 54ünde anlaşma sağlandı
Geçen yıl arabuluculukla uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Beşiktaşta polis noktasına yönelik terör saldırısında yeni gelişme
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısında yeni gelişme
Yer: Sakarya Alkol masasındaki tartışma kanlı bitti
Yer: Sakarya! Alkol masasındaki tartışma kanlı bitti