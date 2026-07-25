Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaOtomobil tercihinde bu yılın renkleri "gri" ve "beyaz"
HaberlerUzmanpara

Otomobil tercihinde bu yılın renkleri "gri" ve "beyaz"

25.07.2026 - 13:04 | Son Güncellenme:

#Otomobil Renkleri#Renault#Trafik Kayıtları

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen renkler "gri" ve "beyaz", marka ise "Renault" oldu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Otomobil tercihinde bu yılın renkleri gri ve beyaz

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Söz konusu taşıtların 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin "gri" olduğu görüldü.

Yılın 6 ayında 190 bin 529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah, 44 bin 877 ile mavi, 25 bin 379 ile yeşil, 14 bin 634 ile kırmızı, 5 bin 988 ile kahverengi takip etti. Bu dönemde 1576 turuncu, 1370 sarı otomobilin de trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

En çok Renault marka otomobil tercih edildi

Bu yılın ocak-haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise Renault öne çıktı.

Haberin Devamı

Yılın ilk yarısında 15 bin 136 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bunu 5 bin 248 ile Hyundai, 4 bin 908 ile Volkswagen ve 4 bin 791 ile Fiat izledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yıldırım, hortum, fırtına, sel Hepsi bir arada vurdu
Yıldırım, hortum, fırtına, sel! Hepsi bir arada vurdu
YENİ Partinin kurulmasının ardından ilk sözler
YENİ Parti'nin kurulmasının ardından ilk sözler
800 bin lira başlık parası biriktiren genci Bakanlık aradı Gerçek ortaya çıktı
800 bin lira başlık parası biriktiren genci Bakanlık aradı! Gerçek ortaya çıktı
LGSde tüm soruları doğru yanıtlamanın taktikleri Kullandığı telefon modeli birinciliğe taşıdı
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlamanın taktikleri! Kullandığı telefon modeli birinciliğe taşıdı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginCHP’den Özel’e örgütsel nakil!..
Melih Aşık
Melih AşıkLOZAN ZAFERİ...
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAhbap’ı övdük bağış yapmadık!
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluHürmüz’de statü savaşı
İlgili Haberler
Park halindeki tanker korkuya neden oldu Gaz sızıntısı ekipleri harekete geçirdi
Park halindeki tanker korkuya neden oldu! Gaz sızıntısı ekipleri harekete geçirdi
Bursada feci kaza Otomobil köprü altındaki beton duvara çarptı: 3 ölü 2 yaralı
Bursa'da feci kaza! Otomobil köprü altındaki beton duvara çarptı: 3 ölü 2 yaralı
İzmirde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İstanbul Havalimanı günlük 1623 uçuşla Avrupanın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı günlük 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu