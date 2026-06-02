Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı

02.06.2026 - 10:41 | Son Güncellenme:

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 7,4 azalarak 453 bin 138'e geriledi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) mayıs verilerine göre, yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 9,65 düşüşle 356 bin 256'ya inerken hafif ticari araç pazarı yüzde 1,94 artışla 96 bin 882'ye yükseldi.

Pazarın yüzde 85'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 193 bin 210 adetlik satışla yüzde 54,2, B segmenti araçlar ise 108 bin 660 ile yüzde 30,5 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 64,8'lik pay ve 230 bin 921 satışla SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 19,8 pay ve 70 bin 396 satışla sedan, yüzde 15,1 pay ve 53 bin 855 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.

Böylece otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-mayıs döneminde yüzde 7,4 daralarak 453 bin 138 olarak gerçekleşti.

Elektrikli otomobil satışlarında artış

Yılın ilk 5 ayında motor tipine göre en çok satılan otomobiller 148 bin 75 adet ve yüzde 41,6'lık payla benzinliler oldu. Hibrit otomobiller 119 bin 22 satışla yüzde 33,4, elektrikliler 66 bin 353 adetle yüzde 18,6, dizeller 20 bin 683 satışla yüzde 5,8, otogazlı otomobiller ise 2 bin 123 satışla yüzde 0,6 pay aldı.

Elektrikli otomobillerde satışları yüzde 18,8 artan 160 kilovat altındakiler yüzde 16,7 paya, satışları yüzde 31,8 azalan 160 kilovat üstündekiler ise yüzde 1,9 paya sahip oldu.

Motor hacmine göre değerlendirildiğinde satışları yüzde 28,1 azalan 1400cc altındaki otomobiller pazardan yüzde 26,9 pay aldı. 1400-1600cc aralığındaki otomobillerin satışları yüzde 13,9 geriledi. Bu araç grubunun pazardan aldığı pay yüzde 20,3 olarak belirlendi. Satışları yüzde 5,3 azalan 1600-2000cc aralığındakiler yüzde 0,6 paya, 2000cc üstündekiler ise yüzde 26 azalışla yüzde 0,2 paya sahip oldu.

Otomatik otomobillerin payı yüzde 97,5 olarak gerçekleşti

Otomatik şanzımanlı otomobiller 347 bin 345 ile satışların 97,5'ini, manuel şanzımanlılar da 8 bin 911 ile yüzde 2,5'ini oluşturdu. Hafif ticari araç pazarında van gövde tipi araçlar yüzde 76,7 pay ve 74 bin 355 satışla ilk sırada yer alırken kamyonetler yüzde 8,8 pay ve 8 bin 505 ile ikinci sırada yer aldı.

Ümit Karan için karar! İlk duruşmada aylık geliri ortaya çıktı
Liverpool'dan Galatasaray'a! Menajeriyle transfer için temas kuruldu
Özgür Özel kürsüde! CHP grup toplantısında 'Hain Kemal' sesleri
Karaköy'de ABD'li fenomene şok! Taksici neden 50 Euro istediğini anlattı
Melih AşıkKILIÇ SIRRI
Ali EyüboğluOzan Güven için halk mahkemesi!
Deniz Kilislioğlu‘TBMM kendini mahkeme yerine koymaz’
Eren AkaBelediye suyu neden 20 lira?
Çağdaş ErtunaFilm gibi müze soygunu film oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Acılarını kalplerine gömüp 3 kişiye umut oldular! ALS hastası Ramazan Şen'in organları ailesi tarafından bağışlandı