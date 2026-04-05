Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaOtomotiv endüstrisinin mart ihracatı açıklandı
HaberlerUzmanpara

Otomotiv endüstrisinin mart ihracatı açıklandı

05.04.2026 - 14:10 | Son Güncellenme:

Türkiye otomotiv endüstrisi, mart ayında 3 milyar 293 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisinin mart ihracatı açıklandı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mart dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 düşüşle 3 milyar 293 milyon dolar oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Türkiye ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan otomotiv sektörünün ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 16,9 oldu. Bu yılın ocak-mart döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı ise yüzde 4,3 artarak 9 milyar 896 milyon dolar oldu.

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre seviyeyi koruyarak 1 milyar 318 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

"Binek otomobiller" ihracatı martta yüzde 20 düşerek 909 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 3,5 azalışla 553 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 10 artışla 293 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 5 artışla 178 milyon dolar oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mart ayı ihracatı ise 42 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Mart ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 6 azalışla 525 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​ Fransa, yüzde 1 düşüş ve 456 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken İtalya'ya ise geçen ay yüzde 8 artışla 306 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Haberin Devamı

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak martta yaşadığımız kısmi daralmaya rağmen ülke ihracatındaki liderliğimizi ve stratejik önemimizi korumaya devam ediyoruz. Binek otomobillerdeki düşüşe karşılık otobüs-midibüs-minibüs grubundaki yüzde 10'luk artış, ürün çeşitliliğimizin küresel pazardaki rekabet gücünü ve esnekliğini bir kez daha kanıtladı. Bu yıl sonundaki sürdürülebilir ihracat hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR
İranda düşen ABD savaş uçağındaki 2. pilot da bulundu Trumptan açıklama geldi
İran'da düşen ABD savaş uçağındaki 2. pilot da bulundu! Trump'tan açıklama geldi
Altında 4 haftalık çöküşe son Rüzgar terse döndü: 3 kritik gelişme radarda
Altında 4 haftalık çöküşe son! Rüzgar terse döndü: 3 kritik gelişme radarda
Galatasarayın mağlubiyeti sonrası Hasan Şaştan Icardi tepkisi Depar atacak gücü yok
Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası Hasan Şaş'tan Icardi tepkisi! 'Depar atacak gücü yok'
Bahar Şahinden şok itiraf Onun için hapis yatarım
Bahar Şahin'den şok itiraf! 'Onun için hapis yatarım'
İlgili Haberler
Bursada bir araca seyir halinde yorgun mermi isabet etti
Bursa'da bir araca seyir halinde yorgun mermi isabet etti
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye rekor ceza 3 polisi yaralamıştı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye rekor ceza! 3 polisi yaralamıştı
Aksarayda Yan baktın dehşeti Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: Oğlum ölüyor
Aksaray'da 'Yan baktın' dehşeti! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: Oğlum ölüyor
Maltepede alacak kavgası cinayetle bitti Bıçakla yaraladığı kişi kafasına sıktı
Maltepe'de alacak kavgası cinayetle bitti! Bıçakla yaraladığı kişi kafasına sıktı