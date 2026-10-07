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Otomotiv ihracatı tam gaz devam etti

07.10.2026 - 11:15 | Son Güncellenme:

#Otomotiv#İhracat#Ekonomi

Türkiye otomotiv endüstrisi, bu yılın 9 ayında 31,1 milyar dolarlık ihracata imza atarak, tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi performansına ulaştı.

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Otomotiv ihracatı tam gaz devam etti

Eylül ayında ihracat aylık bazda ise yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin lokomotif ihracat sektörlerinden otomotiv endüstrisi de dünya genelinde değişen tercihlere ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalara rağmen 9 aylık dönemde dış satımda güçlü seyrini sürdürdü.

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Otomotiv endüstrisi, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 31,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektör, bu tutarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi performansına erişti. Söz konusu dönemde otomotiv endüstrisinin toplam ihracattaki payı yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Aynı dönemde otomotivde en fazla ihracat 5 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 3,8 milyar dolarla Fransa, 2,9 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,8 milyar dolarla İtalya ve 2,5 milyar dolarla İspanya takip etti.

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Değer bazında ihracat artışında İtalya zirvede yer aldı. Otomotiv sektörünün bu ülkeye dış satımı 434,8 milyon dolar arttı. İhracat artışında İtalya'yı 384,2 milyon dolarla Fransa, 198 milyon dolarla Hollanda, 127,3 milyon dolarla Almanya ve 69,1 milyon dolarla İsveç izledi.

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Bu dönemde sektör, Hollanda'ya 631,9 milyon dolarlık, İsveç'e ise 266,2 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında, bu dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 9,3 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleştirildi. Aynı dönemde Bursa'dan 7,1 milyar dolar, İstanbul'dan 6,4 milyar dolar, Sakarya'dan 3,3 milyar dolar, Ankara'dan 1,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

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