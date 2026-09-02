Otomotiv pazarı daraldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,91 oranında daralarak 719 bin 996 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 13,78 oranında daralarak 564 bin 241 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,40 daralarak 155 bin 755 adet oldu. Yerli otomobil Togg, 8 aylık dönemde 30 bin 734 adet satış gerçekleştirdi.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Ağustos ayında yüzde 20,28, otomobil pazarı yüzde 25,16 daralırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 0,34 oranında arttı.

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2026 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Ağustos ayına göre yüzde 20,28 oranında daralarak 81 bin 31 adet oldu.

2026 Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,16 daralarak 61 bin 529 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 0,34 artarak 19 bin 502 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,4 oranında arttı. Otomobil pazarı, 5 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 2,3, hafif ticari araç pazarı, 5 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 11,6 arttı.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 23,9 oranında arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 22,5, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 28,4 arttı.

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Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 84,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 313.013 adetle yüzde 55,1 pay, B segmenti otomobiller 162 bin 982 adetle yüzde 28,9 pay aldı.

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Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 66,1 pay, 372 bin 790 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 20 pay ve 112 bin 648 adet satış ile Sedan, yüzde 13,6 pay ve 76.489 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 230 bin 341 adetle yüzde 40,8 pay, hibrit otomobil satışları 187 bin 45 adetle yüzde 33,1 pay, elektrikli otomobil satışları 105 bin 951 adetle yüzde 18,8 pay ve dizel otomobil satışları 33 bin 354 adetle yüzde 5,9 pay, otogazlı otomobil satışları 7 bin 550 adetle yüzde 1,3 pay aldı.

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Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 7,3 artarak yüzde 16,8 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 65,3 azalarak yüzde 2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 547 bin 126 adetle yüzde 97 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 17 bin 115 adetle yüzde 3 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 76,1 pay ve 118 bin 472 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 9,2 pay ve 14 bin 373 adetle 2’nci sırada yer aldı.