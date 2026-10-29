Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaOtomotiv sektörü 2027'de 45,5 milyar dolarlık ihracatla rekor hedefliyor
HaberlerUzmanpara

Otomotiv sektörü 2027'de 45,5 milyar dolarlık ihracatla rekor hedefliyor

29.10.2026 - 11:08 | Son Güncellenme:

#Otomotiv Sektörü#İhracat#Rekor

Türkiye otomotiv sektörü uluslararası piyasalardan aldığı payı yükseltmeye odaklanırken gelecek yıl 45,5 milyar dolar ile ihracatta yeni bir rekora ulaşmayı hedefliyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Otomotiv sektörü 2027de 45,5 milyar dolarlık ihracatla rekor hedefliyor

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde otomotiv sektöründe yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanması hedefleniyor. Böylece, tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Otomotiv sektöründe katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla sektörün uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bunun için Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası kapsamındaki eylem ve kritik projelerde kaydedilen gerçekleşmeler ile nicel hedeflere ulaşma düzeyleri izlenecek ve eylem setinde gerekli güncellemeler yapılarak izleme ve değerlendirme faaliyetleri sürdürülecek.

Otonom sürüş fonksiyonlarının güvenilirlik, tepki süresi ve operasyonel kararlılık açısından olgunlaştırılması çalışmaları yürütülecek. Kamera ve lidar sensör verilerinin düşük gecikmeli aktarımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı
Milyonlarca kiracıya kötü haber! İstinaf mahkemesi kabul etmedi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMilyonlarca kiracıya kötü haber! İstinaf mahkemesi kabul etmediHaberi Görüntüle

GÖZLER HİDROJEN YAKITLI TEKNOLOJİLERDE

Hidrojen Temelli Karbon-Nötr İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi Projesi kapsamında jeneratör fazındaki çalışmalara devam edilecek. Hidrojen treni geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Hidrojen yakıt hücresi ve bileşen teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik üç adet yakıt hücresi testi devam edecek. Elektrikli araçların doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) ile şarj esnasında istasyonların performans testlerini gerçekleştirecek doğrulama cihazlarının tüm şarj istasyonu tiplerinde denenmesi ve ülkenin AC ve DC şarj istasyonu kabiliyetlerine uygun muayene kriterlerinin belirlenerek raporlanması gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

ŞARJ İSTASYONU YATIRIMLARI DESTEKLENECEK

Tüm araç gruplarını kapsayacak şekilde şarj altyapısı kurulumu için yol haritası belirlenecek ve devlet yardımları oluşturulacak. Şarj istasyonu yatırımı yapacak firmalar desteklenecek, şebeke yaygınlığı artırılacak.

Haberin Devamı

Batarya, algılayıcı, elektronik kontrol üniteleri, elektronik gösterge, elektrikli motor sistemleri ve otomotiv yazılımı gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefiyle AB destekli SAFELOOP ve STREAMS projeleri kapsamında çalışmalar yürütülecek.

Müfredatın ve eğitim yöntemlerinin bugünün teknolojik gerekliliklerine uygun şekilde güncellenmesi sağlanacak. Özel sektörün ülke rekabetçiliğine destek olacak şekilde yürüteceği programlar desteklenecek. Bu hedef kapsamında, eğitim teknolojileri alanında projeleri olan girişimcilere çeşitli program ve etkinliklerle destek verilecek.

Haberin Devamı

Bu doğrultuda yıl sonunda​​​​​​​ 129 olarak gerçekleşmesi beklenen otomotiv üretim endeksinin, gelecek yıl 131'e yükselmesi öngörülüyor.

Yatırımcılar dikkat: Altında Fed dalgası!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYatırımcılar dikkat: Altında Fed dalgası!Haberi Görüntüle

İHRACATTA REKOR BEKLENTİSİ

Türkiye'de otomotiv ihracatının yükseltilip ithalatının da düşürülmesi hedefler arasında bulunuyor. Yıl sonunda​​​​​​​ sektörde 41,6 milyar dolarlık ihracat hedeflenirken 2027'de bunun 45,5 milyar dolara ulaştırılması planlanıyor. Böylece, son yıllarda rekor ihracatlara imza atan sektörün gelecek yıl çıtayı daha yükseğe taşıması öngörülüyor.

Otomotivde dışa bağımlılığın azaltılması için de çalışmalar sürüyor. Söz konusu çalışmalarla otomotiv ithalatının bu yıl sonunda 37,7 milyar dolar olması, gelecek yıl 39,5 milyar doları aşmaması hedefleniyor.

Öte yandan otomotivin imalat sanayisi ihracatı içindeki payının da 2027'de yüzde 16,5'i bulması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
En düşük emekli maaşında 30 bin TL tahmini Bakan Işıkhan açıkladı: Adaletli ve hakkaniyetli dağıtacağız
En düşük emekli maaşında 30 bin TL tahmini! Bakan Işıkhan açıkladı: Adaletli ve hakkaniyetli dağıtacağız
İspanyadaki tren faciasında korkunç hata Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
İspanya'daki tren faciasında korkunç hata! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Fenerbahçede İsmail Kartala yabancılardan destek gelmedi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a yabancılardan destek gelmedi!
Ermenistan Parlamentosunda skandal görüntü Yumruklar havada uçuştu, kavga koridora taştı
Ermenistan Parlamentosu'nda skandal görüntü! Yumruklar havada uçuştu, kavga koridora taştı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginDünyadaki en kritik caydırıcı güç
Melih Aşık
Melih AşıkCUMHURİYET SEVİNCİ
Hakkı Öcal
Hakkı Öcal‘Barın katkan dos emes’
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluŞaşırtan yıllık konser sayıları
Eren Aka
Eren AkaBayram sokakta güzel
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaErdem’in 20 yıllık hikâyesi Doha’da
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerOsmanlı Modernleşmesine Farklı Bir Bakış: Elitler, Güç Mücadeleleri ve Devletin Dönüşümü
İlgili Haberler
Türkiye’nin İsrail seçimlerine müdahale ettiği iddiasına DMM’den açıklama
Türkiye’nin İsrail seçimlerine müdahale ettiği iddiasına DMM’den açıklama
İletişim Başkanı Durandan TDT Zirvesi paylaşımı
İletişim Başkanı Duran'dan TDT Zirvesi paylaşımı
Hatay’da korkutan kaza Yük treni otomobile çarptı
Hatay’da korkutan kaza! Yük treni otomobile çarptı
Eskişehirde SOLOTÜRK nefes kesti Binlerce kişi Sazova Parkına akın etti
Eskişehir'de SOLOTÜRK nefes kesti! Binlerce kişi Sazova Parkı'na akın etti