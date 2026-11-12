Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaOtomotiv tamircilerine hibrit ve elektrikli araç eğitimi
HaberlerUzmanpara

Otomotiv tamircilerine hibrit ve elektrikli araç eğitimi

12.11.2026 - 11:14 | Son Güncellenme:

#Otomotiv Tamircisi#Elektrikli Otomobil#Teknoloji Eğitimi

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Hayrettin Yıldırım, esnaf ve sanatkarların gelişen teknolojiye ayak uydurması, yeni nesil araçların bakım ve onarımını doğru, güvenli ve bilinçli şekilde yapabilmesi amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesiyle işbirliği yaptıklarını, bu kapsamda 28 merkezde yaklaşık 1000 esnaf ve çalışanına eğitim verdiklerini belirtti.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Otomotiv tamircilerine hibrit ve elektrikli araç eğitimi

Hibrit ve elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bakım, onarım ve teknik servis hizmetlerinde de yeni bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Yıldırım, sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların vatandaşlara daha güvenilir, kaliteli ve bilinçli hizmet sunabilmesi için teorik ve pratik eğitim almalarının önem taşıdığını kaydetti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yıldırım, bu doğrultuda Bursa Uludağ Üniversitesi ile "Hibrit ve Elektrikli Otomobiller Eğitimi Protokolü" imzaladıklarını belirterek, "Türkiye'de otomotiv sektörü büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Hibrit ve elektrikli otomobiller artık sektörümüzün önemli bir parçası haline geliyor." diye konuştu.

"Esnafımız gelişen teknolojiye ayak uydurmalı"

Bu değişimin dışında kalmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti: "Esnaf ve sanatkarlarımızın gelişen teknolojiye ayak uydurması, yeni nesil araçların bakım ve onarımını doğru, güvenli ve bilinçli şekilde yapabilmesi gerekiyor. Biz de federasyon olarak bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesiyle işbirliği içerisinde eğitim programımızı hayata geçirdik, bugüne kadar yaklaşık 1000 esnaf ve sanatkar ile bunların yanında çalışan personele ulaşıldı. Eğitimler 28 merkezde gerçekleştiriliyor. Katılımcılara Seviye 1 ve Seviye 2 düzeyinde teorik ve pratik eğitimler verildi."

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yıldırım, eğitimlere sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımızın eğitimlerimize gösterdiği yoğun talep bizleri memnun ediyor. Bu ilgi, sektörümüzün yeniliklere açık olduğunu ve kendisini geliştirmek istediğini ortaya koyuyor. Eğitim faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Mesleki eğitimin sektörün geleceği açısından önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Yıldırım, federasyon olarak esnaf ve sanatkarların teknolojik gelişmelere uyum sağlaması, mesleki bilgi ve donanımlarını artırması ve vatandaşlara güvenilir hizmet sunabilmesi için eğitim ve işbirliği çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve memur zammında yeni hesap İşte Merkez Bankası’nın son enflasyon tahminine göre maaş listesi
Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte Merkez Bankası’nın son enflasyon tahminine göre maaş listesi
Nişanlarına 10 gün kalmıştı Doktor Pelinin ölümünde sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Nişanlarına 10 gün kalmıştı! Doktor Pelin'in ölümünde sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Galatasarayın transferinde Batrakov devrede Şampiyonlar Ligi kozu
Galatasaray'ın transferinde Batrakov devrede! Şampiyonlar Ligi kozu
Kelebekler Vadisi cinayetinde şaşırtan karar Tahliyeye giden 9 maddelik dilekçe
Kelebekler Vadisi cinayetinde şaşırtan karar! Tahliyeye giden 9 maddelik dilekçe
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginYa dost yönetim makbul seçmen diye algılanırsa!
Melih Aşık
Melih AşıkECEVİT’İN ANILARI
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalMesele Netanyahu değil, Siyonizm
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHaluk Bilginer’in ‘Türk’ rahatsızlığı!
Eren Aka
Eren AkaCOP31’de en güzel mesaj çocuklardan
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaTürkiye’nin müzik hayatında yeni bir sayfa
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerOsmanlı’da İntisap, Hânegî-Himaye Usûlü ve Güç Ağları
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçGelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya kuralım
İlgili Haberler
Malatyada askeri helikopter düştü Uzman isim CNN Türkte açıkladı: İşte 4 askerin şehit olduğu kazaya neden olan ihtimaller..
Malatya'da askeri helikopter düştü! Uzman isim CNN Türk'te açıkladı: İşte 4 askerin şehit olduğu kazaya neden olan ihtimaller..
Malatyada düşen askeri helikopterde 4 askerimiz şehit Siyasilerden peş peşe taziye mesajları
Malatya'da düşen askeri helikopterde 4 askerimiz şehit! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopter düştü 4 askerimiz şehit
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopter düştü! 4 askerimiz şehit
COP31 İş Forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim krizi ürkütücü boyutta
COP31 İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim krizi ürkütücü boyutta