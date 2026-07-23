Otomotivde Çin alarmı: Satışlar patladı! Otomotiv devi krizin eşiğinde

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre BYD'nin Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'deki yeni araç kayıtları Haziran'da yıllık bazda yüzde 100'ün üzerinde artışla 38.455 adede ulaştı. SAIC Motor'un kayıtları yüzde 47 artışla 38.647 adede yükselirken Leapmotor altı kattan fazla büyüyerek 12.829 adet kaydetti.

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Aynı dönemde Volkswagen yüzde 6,4 artışla 345.937, Stellantis ise yüzde 5,3 artışla 191.012 adet kaydetti. Köklü Avrupalı üreticiler mutlak rakamlarda Çinli rakiplerinin çok önünde olsa da Çinli markaların büyüme hızı bölgedeki rekabetin ne denli sertleştiğini gözler önüne seriyor.

Tesla'nın Avrupa'daki kayıtları ise Haziran'da yaklaşık yüzde 50 artışla 52.563 adede çıktı; bu sonuçla Tesla Avrupa'da üst üste beşinci ay büyüme kaydetti.

Avrupa'da saf elektrikli araç pazarı geçen ay yüzde 51, hibrit elektrikli araçlar yüzde 17, şarj edilebilir hibrit modeller ise yaklaşık yüzde 23 büyüdü.

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VOLKSWAGEN'DE BÜYÜK KIYIM: ÇİN MODELLERİ DENGELERİ BOZDU

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW), maliyetlerini rekabetçi hale getirmek için dünya genelinde yaklaşık 50 bin kişiyi daha işten çıkarabileceği bildirildi.

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Alman basınında yer alan habere göre, Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume çalışanlara şirket içi bir not gönderdi. Notta, şirketin idari, altyapı ve destek birimlerindeki maliyetlerinin benzer otomobil üreticilerinin ortalamasının yaklaşık yüzde 20 üzerinde seyrettiğine dikkat çekildi.

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İşgücü maliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde bu farkın kapatılması için ilave istihdam azaltılması gerekeceği belirtilen notta, tüm markalar, şirketler ve bölgelerde hangi düzenlemelerin gerekli ve uygulanabilir olduğunun değerlendirildiği, nihai kararın henüz verilmediği kaydedildi.

Notta, "Personel giderleri genel giderlerin yarısını oluşturduğundan, işgücü maliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını varsayan teorik bir hesaplama, dünya çapında yaklaşık 50 bin pozisyonun azaltılması anlamına gelir." değerlendirmesi yapıldı.

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Volkswagen'in azalan talebe uyum sağlamak için Avrupa'daki üretim kapasitesini 500 bin araç düşürebileceği hatırlatılan notta, grubun Almanya'daki 4 fabrikada üretimi sonlandırabileceği ifade edildi.

Notta, daha iyi ürünlere rağmen maliyet ve fiyat açısından Çin'den gelen modellerle rekabette sıkıntı yaşandığı anımsatıldı.

Volkswagen Grubu daha önce 2030 yılına kadar Audi ve Porsche dahil çeşitli markalarında yaklaşık 50 bin kişilik istihdam azaltma planını açıklamıştı. Olası yeni küçülmenin hayata geçirilmesi halinde toplam işten çıkarma sayısı 100 bine ulaşacak.