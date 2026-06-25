Özel okul ücretleri belli oldu! Bazı okullarda yıllık ücret dudak uçuklattı: İşte 2026-2027 fiyatları

HABER MERKEZİ- Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara yönelik yasal düzenlemesi kapsamında ara sınıflarda uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 30,74 olarak belirlenmişti. Kademe geçişlerinde ise uygulanabilecek artış oranı yaklaşık yüzde 43,92 seviyesine kadar çıkabiliyor. Ancak bazı özel okullar belirlenen zam sınırına uymasına rağmen yemek, servis, eğitim materyali ve sosyal etkinlik gibi ek hizmet ücretleriyle toplam maliyeti önemli ölçüde artırıyor.

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ARA SINIFLARDA ZAM SINIRI YÜZDE 30,74

Milyonlarca öğrenci cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara yönelik yasal düzenlemesi kapsamında ara sınıflar için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 30,74 olarak belirlenmişti. Bazı özel okullar önümüzdeki senenin zam fiyatlarını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği bir kriter var. Ara sınıfları için %30,74. Kademe geçişlerinde ise aslında bu %43,92.

ÖZEL OKULLAR ZAMLI FİYATLARINI AÇIKLADI

Buna göre özel okullarda tavan zam oranları belli oldu. Bazı özel okullar önümüzdeki yılın zamlı fiyatlarını açıkladı. 450 bin liradan başlıyor. 2 milyon 751 bin liraya kadar çıkıyor.

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450 BİN TL'DEN BAŞLIYOR, 2,7 MİLYON TL'YE ULAŞIYOR

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara yönelik yasal düzenlemesi kapsamında ara sınıflar için uygulanabilecek tavan zam oranı %30,74 olarak belirlenmişti. Ancak bazı özel okullar zam oranına uysa da ek giderler gerekçesiyle fiyatı katlıyor.

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"YÜKSEK ÜCRET, DAHA KALİTELİ EĞİTİM ANLAMINA GELMİYOR"

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Uzmanlar özellikle velileri uyarıyor. Zira pahalı olan her okulun eğitimi, fiyatı daha uygun olan bir başka okuldan daha iyi anlamına gelmiyor.

CNN Türk'e konuşan eğitim uzmanı Elvan Bükülmez, "Bu fiyat farklılıklarını açıklamakta yemek hizmetleri, sosyal aktiviteler veya eğitim materyali çatısı altında bu rakamlar aslında yükseltilebiliyor. Mesela bu sene çok net gördüğüm bir durum söz konusu.

Özellikle yabancı özel okullarda ikinci sırada olan bir okulumuz, geçen seneki fiyatını neredeyse %50'ye çıkarmış. Çünkü o okulda okuma talebi fazla olduğundan dolayı da okulumuz galiba bunu biraz artışa yansıttı.

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Yabancı özel okullarımız var. Şimdi yabancı özel okullarımızdan mesela 650 bine olan da var. Bir başka yabancı özele bakıyorsunuz, 2 milyonun üzerinde. Yani eğitim kalitesi, aslında çocukların daha iyi bir eğitim alması fiyata göre belirlenmiyor. Yani normalde okulun aslında bir politikası olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da tabii velilerin tercihi de bizim için belirleyici oluyor." açıklamasında bulundu.