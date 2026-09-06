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Özelleştirme İdaresi 4 ildeki 7 taşınmazı satışa çıkardı

06.09.2026 - 09:21 | Son Güncellenme:

#Özelleştirme#Gayrimenkul Satışı#İstanbul Kemerburgaz

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'deki 7 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

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Özelleştirme İdaresi 4 ildeki 7 taşınmazı satışa çıkardı

Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki 2, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesi'ndeki 1, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karagedik-İmar ve Bahçelievler mahallelerindeki birer ve Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'ndeki 2 taşınmazın özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

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İhaleye katılmak isteyenlerin İstanbul ve İzmir ile Ankara'nın Karagedik Mahallesi'ndeki taşınmazlar için 29 Eylül'e, Ankara'nın Bahçelievler Mahallesi ile Mersin'deki taşınmazlar için 30 Eylül'e kadar teklif vermesi gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alıp görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

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