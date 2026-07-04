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Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 8 taşınmazı satacak

04.07.2026 - 09:23 | Son Güncellenme:

#Özelleştirme#Hazine Taşınmazları#Ankara Polatlılı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 6 ildeki 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 8 taşınmazı satacak

ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Ankara'nın Polatlı, Eskişehir'in Tepebaşı, İstanbul'un Eyüpsultan, Sakarya'nın Arifiye, Diyarbakır'ın Ergani, Antalya'nın Alanya ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak.

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Son teklifler, Ankara ve Eskişehir'deki birer taşınmaz için 21 Temmuz, İstanbul'daki 2, Sakarya'daki 1 ve Diyarbakır'daki 2 taşınmaz için 22 Temmuz, Antalya'daki 1 taşınmaz için 23 Temmuz'a kadar verilebilecek.

Söz konusu 6 ildeki 8 taşınmaz için ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 lira ila 25 bin lira, geçici teminat bedelleri de 3 milyon 500 bin lira ile 20 milyon lira arasında değişiyor.

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İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

 

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