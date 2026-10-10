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Palamudun tanesi 40 liraya kadar düştü

10.10.2026 - 11:31 | Son Güncellenme:

#Palamut#Balıkçılık#İnebolu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde palamut bolluğu tezgahlara yansıdı. Palamutların tanesi 40 liraya kadar geriledi.

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Palamudun tanesi 40 liraya kadar düştü

İnebolu’da balıkçı tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu yıl denizlerde bol miktarda avlanan palamut, fiyatlara da yansıdı. İnebolu’da kiloluk palamutların tanesi 40 liraya kadar geriledi. Uygun fiyatıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği palamut, balık tezgahlarının da en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. İnebolu’da balıkçılar, sezonun bereketli geçmesinin hem tezgahlara hem de vatandaşların mutfağına olumlu yansıdığını belirtti.

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