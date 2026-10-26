Palamut sadece denizde çoğalmadı! 3,6 kat arttı

Yandex Türkiye'den yapılan açıklamaya göre bu yılki balıkçılık sezonunun Türkiye genelinde sofralara taşıdığı palamuda yönelik aramaları analiz etti.

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Eylül ve ekim başlarında Yandex Arama'da palamuttan bahseden aramaların payı, 2024'ün aynı dönemine göre 1,2 kat, geçen yıla göre ise 3,6 kat arttı. Kullanıcılar çoğunlukla tarifleri ve fiyatları aradı.

Palamut aramalarına ilgi ağustosta artmaya başladı. Balıkçılık sezonunun açılmasıyla aramalar hızla yükseldi.

Eylülün ilk haftasında, palamuttan bahseden aramaların payı ağustos ayının son haftasına kıyasla yaklaşık iki kat yüksekti.

Ardından aramalar, haftada ortalama yüzde 15 artmaya devam etti. Genel olarak, Türkiye'deki kullanıcılar bu yıl palamuda önceki iki yılın her ikisinden de daha fazla ilgi gösterdi.

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Aramaların çoğu balığın nasıl pişirileceğiyle ilgili oldu. Kullanıcılar en sık fırında palamut, palamut tava ve palamut buğulamanın yanı sıra genel tarifleri ve pişirme yöntemlerini aradı. Fiyatlar da öne çıkan bir diğer konu oldu. Kullanıcılar bu sezon palamudun ne kadara satıldığını da sıkça araştırdı.