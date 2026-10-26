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UzmanparaPalamut sadece denizde çoğalmadı! 3,6 kat arttı
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Palamut sadece denizde çoğalmadı! 3,6 kat arttı

26.10.2026 - 15:44 | Son Güncellenme:

#Palamut#Palamut Aramaları#Balıkçılık Sezonu

Eylül ve ekim başında internet aramalarında palamutla ilgili aramaların payı geçen yılın aynı dönemine göre 3,6 kat arttı. Kullanıcılar en çok tarifleri, pişirme yöntemlerini ve güncel fiyatları araştırdı.

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Palamut sadece denizde çoğalmadı 3,6 kat arttı

Yandex Türkiye'den yapılan açıklamaya göre bu yılki balıkçılık sezonunun Türkiye genelinde sofralara taşıdığı palamuda yönelik aramaları analiz etti.

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Eylül ve ekim başlarında Yandex Arama'da palamuttan bahseden aramaların payı, 2024'ün aynı dönemine göre 1,2 kat, geçen yıla göre ise 3,6 kat arttı. Kullanıcılar çoğunlukla tarifleri ve fiyatları aradı.

Palamut aramalarına ilgi ağustosta artmaya başladı. Balıkçılık sezonunun açılmasıyla aramalar hızla yükseldi.

Eylülün ilk haftasında, palamuttan bahseden aramaların payı ağustos ayının son haftasına kıyasla yaklaşık iki kat yüksekti.

Ardından aramalar, haftada ortalama yüzde 15 artmaya devam etti. Genel olarak, Türkiye'deki kullanıcılar bu yıl palamuda önceki iki yılın her ikisinden de daha fazla ilgi gösterdi.

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Aramaların çoğu balığın nasıl pişirileceğiyle ilgili oldu. Kullanıcılar en sık fırında palamut, palamut tava ve palamut buğulamanın yanı sıra genel tarifleri ve pişirme yöntemlerini aradı. Fiyatlar da öne çıkan bir diğer konu oldu. Kullanıcılar bu sezon palamudun ne kadara satıldığını da sıkça araştırdı.

 

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