Palamutta 'bolluk' krizi: 30 TL’ye çıkıyor, 125 TL’ye sofraya geliyor!

2026-2027 av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar denize açılırken, sezonun ilk günlerinde balık miktarının iyi olması yüzleri güldürdü. Ancak balıkçıların piyasada yaşanan fiyat dengesizliği yüzünden bu durum sezon sevincinin önüne geçti.

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Denizlerde 1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle birlikte tekneler yeniden denize açıldı. 2026-2027 av sezonunun ilk günlerinde özellikle palamut bolluğu dikkat çekerken, balıkçılar bu kez fiyatlardaki dengesizlik nedeniyle endişeli. Sektör temsilcileri, piyasanın yeniden dengelenmesi için avcılığa kısa süreli ara verilmesini öneriyor.

PALAMUT BOLLUĞU FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Trabzon’da denize açılan tekneler kasa kasa palamutla limana dönerken, ürünün fazla olması satış fiyatlarını aşağı çekti. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, sezonun ilk günlerinde balık miktarının umut verici olduğunu ancak fiyatların balıkçıları zor durumda bıraktığını söyledi.

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Mutlu, büyük ve küçük balıkçıların birkaç gün denize çıkmamasının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “3 gün mü, 4 gün mü, bir hafta mı olacaksa bunun değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

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“BALIKÇI 30 TL’YE VERİYOR, VATANDAŞ 125 TL’YE ALIYOR”

Balığın tekne ile tezgâh arasındaki fiyat farkına dikkat çeken Mutlu, mevcut şartlarda balıkçının kazanç sağlayamadığını ifade etti.

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Palamudun balıkçıdan 30-40 TL seviyelerinde çıktığını belirten Mutlu, vatandaşın ise aynı balığı 100-125 TL’ye aldığını söyledi. Özellikle küçük balıkçıların maliyetlerini karşılamakta zorlandığını vurgulayan Mutlu, kasa, yakıt ve muhafaza giderlerinin ciddi yük oluşturduğunu kaydetti.

AVA KISA SÜRELİ ARA ÖNERİSİ

Balıkların uzun süre muhafaza edilmesinin küçük tekneler açısından zor olduğunu anlatan Mutlu, piyasadaki arz fazlasının önüne geçebilmek için geçici bir çözüm gerektiğini söyledi.

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Mutlu, “Büyük balıkçı olsun, küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın. Balıkçılığı durdurup yeni bir eylem planıyla çözüm üretmek lazım” ifadelerini kullandı.

“HAVA ŞARTLARI BALIK İÇİN UYGUN”

Karadeniz’de hava ve deniz şartlarının balığın üremesi açısından olumlu seyrettiğini belirten Mutlu, önümüzdeki aylarda balık miktarının daha da artabileceğini söyledi.

Palamudun göç balığı olduğunu hatırlatan Mutlu, denizde farklı balık türlerinin bulunduğunu ve sezon ilerledikçe av miktarının artmasının beklendiğini ifade etti.

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HAMSİ İÇİN DE UMUTLU KONUŞTU

Mutlu, bu sezon hamsi açısından da olumlu işaretler bulunduğunu söyledi. Küçük balıkçıların uzatma ağlarına hamsilerin vurduğunu belirten Mutlu, Rize, Hopa, Fatsa ve Ünye gibi bölgelerde de benzer görüntülerin yaşandığını kaydetti.

Denizde görülen hamsilerin yaz hamsisi olabileceğini ifade eden Mutlu, sezonun ilerleyen dönemlerinde hamsi avcılığında da hareketlilik beklediklerini dile getirdi.