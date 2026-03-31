'Para politikası iyi konumda'

Williams, savaşın büyük bir arz şoku yaratabileceğini, bunun hem enflasyonu tetikleyip hem de ekonomik faaliyeti zayıflatabileceğini vurguladı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Williams, enerji fiyatlarındaki artışın önümüzdeki aylarda genel enflasyonu yükselteceğini, ancak çatışmaların sona ermesiyle petrol fiyatlarının düşmesi halinde bu etkinin yılın ilerleyen dönemlerinde tersine dönebileceğini belirtti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, enerji piyasalarının fiyatlama beklentilerinin öngörüsünü şekillendirdiğini, ancak farklı senaryoların da mümkün olduğunu ifade etti.

Williams, bu yıl büyümenin yüzde 2,5 civarında, enflasyonun ise yüzde 2,75 seviyesinde gerçekleşmesini, gelecek yıl ise yüzde 2 hedefine dönmesini beklediğini söyledi. İşsizlik oranının da bu yıl ve gelecek yıl düşeceğini öngördü.

Haberin Devamı

Williams’ın beklentileri, işsizlik oranının yıl sonuna kadar yüzde 4,4’te kalacağını ve enflasyonun ancak 2028’de yüzde 2 hedefine ulaşacağını öngören diğer Fed yetkililerinden daha iyimser görünüyor.