Para politikası uygulama rehberini güncelledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Eurosystem para politikası uygulama rehberinde güncellemeye gittiğini ve teminat değerlemelerinde ilk kez 'iklim faktörünün' uygulanacağını bildirdi.

27.01.2026 - 14:02 | | AA
ECB’den yapılan açıklamada, bankanın para politikası uygulama rehberinde banka çözümleme süreçlerinden iklim risklerine kadar kapsamlı güncellemeler yapıldığı belirtildi.

Banka, Kovid-19 pandemisi döneminde uygulamaya konulan geçici teminat kolaylıklarının kademeli olarak kaldırılmasına ve standart kurallara dönülmesine karar verirken tamamen dijitalleşmiş uluslararası borçlanma araçlarının teminat olarak kabul edilebileceğini kaydetti.

ECB, teminat değerlemelerine, iklim değişikliği kaynaklı risklere maruz kalan finans dışı şirket tahvillerinin değer kayıplarına karşı ilk kez "iklim faktörü"nü ekledi.

Söz konusu güncelleme ile tasfiye sürecindeki bankaların, belirli düzenleyici şartları yerine getirmeleri kaydıyla Eurosystem operasyonlarına yeniden erişebilmelerine olanak sağlandı. Banka, çözüm sürecinde olan bankaların artık yeterli sermayeye sahip olmak gibi “belirli koşulları karşılamaları şartıyla” merkez bankasının likidite sağlama imkanından yararlanabileceklerini belirtti.

Yeni kuralların büyük bir kısmı 30 Mart 2026 itibarıyla, iklim riski düzenlemeleri ise 15 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

