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Para transferlerinde yeni dönem! MASAK limitleri değiştirdi

23.09.2026 - 08:33 | Son Güncellenme:

#MASAK Düzenlemeleri#Finansal Suçlarla Mücadele#Terörizmle Mücadele

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemelere gitti.

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Para transferlerinde yeni dönem MASAK limitleri değiştirdi

Milliyet.com.tr/ HABER MERKEZİ Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinin yanı sıra terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında atılacak adımları kapsıyor.

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Düzenlemeyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı finansal işlemlere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemelere gitti.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinin yanı sıra terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında atılacak adımları kapsıyor.

Haberin Devamı

Düzenlemeyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı finansal işlemlere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

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YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ İŞLEMLERE HIZLI MÜDAHALE

Yeni düzenlemeye göre, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kapsamında BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak.

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Böylece yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin finansal kuruluşlara daha hızlı ulaştırılmasının önü açılacak.

FİNANS KURULUŞLARI MASAK'A BİLDİRECEK

Başta bankalar ve finans kuruluşları olmak üzere düzenleme kapsamındaki yükümlüler, yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirecek.

Bu işlemlerin ertelenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak. Böylece yaptırım kapsamına giren finansal hareketlere yönelik müdahale sürecinin hızlandırılması sağlanacak.

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BAZI İŞLEM LİMİTLERİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

MASAK'ın yayımlanan diğer düzenlemesiyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem sınırlarında da değişikliğe gidildi.

Daha önce 10 bin lira olarak uygulanan bazı işlemlerdeki parasal sınır 20 bin liraya, 25 bin liralık sınır ise 50 bin liraya yükseltildi.

2 BİN 750 LİRALIK SINIR 5 BİN 500 LİRA OLDU

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Düzenleme kapsamında diğer parasal sınırlarda da artış yapıldı. Buna göre, 2 bin 750 lira olan bir sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar ise 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Mevzuatta 2 bin 750 lira olarak belirlenen başka bir parasal sınır da yeni düzenlemeyle 6 bin 500 lira olarak uygulanacak.

DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MASAK'ın hem yaptırım listelerine ilişkin süreçleri hem de finansal işlemlerdeki parasal sınırları değiştiren düzenlemeleri Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Böylece BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların finansal işlemlerinin bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin uygulanması süreci hızlandırılırken, çeşitli işlemlerde kullanılan parasal limitler de güncellenmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, finansal işlemlere yönelik yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu. BMGK yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşların işlemlerinin gecikmeden MASAK'a bildirilmesi kararlaştırılırken, bazı parasal işlem ve bildirim limitleri 10 bin liradan 20 bin liraya, 25 bin liradan ise 50 bin liraya yükseltildi.

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