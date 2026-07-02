Paribu'nun Polymarket kararı tepki çekti

HABER MERKEZİ - Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para platformlarından Paribu'nun, küresel tahmin piyasası platformu Polymarket ile entegrasyon kararı kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

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Entegrasyon kararının ardından sosyal medyada ve bazı finans çevrelerinde, Polymarket'in farklı ülkelerde çeşitli düzenleyici kurumların inceleme ve yaptırımlarına konu olması nedeniyle platformun Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin hukuki ve etik tartışmalar gündeme geldi.

Polymarket, kullanıcıların siyasi seçimlerden ekonomik gelişmelere ve küresel olaylara kadar çeşitli başlıklarda kripto varlıklarla tahmin piyasalarına katılmasına imkan sağlıyor.

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BİRÇOK ÜLKEDE ERİŞİM ENGELİ VAR

Platformun faaliyetleri, bazı ülkelerde düzenleyici kurumların incelemesine konu olurken, Fransa, İsviçre, Bulgaristan ve İspanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde erişim engeli, kısıtlama veya soruşturma kararları uygulanıyor. Bazı ülkelerde ise platforma yönelik finansal ve düzenleyici tedbirler bulunuyor.

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Polonya ve Portekiz'in ardından, İspanya Tüketici Hakları Bakanlığı da yerel internet servis sağlayıcılarına platformu engelleme talimatı verdi. Almanya, İngiltere, İtalya, Belçika ve Hollanda gibi devlerde ise platforma karşı çok sıkı finansal kısıtlamalar uygulanıyor.

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Amerika ve Asya da "dur" dedi. Singapur Kumar Düzenleme Otoritesi platformu internet kumarı kara listesine alırken; Brezilya ve Arjantin tahmin piyasalarına yönelik geniş çaplı yasak kararları imzaladı.

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TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTERMESİNE İZİN Mİ VERİLECEK?

Paribu'nun Polymarket entegrasyonu, Türkiye'de yasa dışı bahis ve kayıt dışı finansal faaliyetlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü bir dönemde, platformun hukuki statüsü ve düzenleyici çerçevesine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.