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Patent ve marka ücret tarifesinde değişikliğe gidildi

31.10.2026 - 11:13 | Son Güncellenme:

#Türk Patent Ve Marka Kurumu#Yapay Zeka#KOBİ Destekleri

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) bu yıl için uyguladığı ücret tarifesinde düzenleme yapıldı.

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Patent ve marka ücret tarifesinde değişikliğe gidildi

Kurumun konuya ilişkin tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, yapay zeka alanındaki bazı başvurular ve KOBİ'ler için, diğer başvurulara göre daha düşük ücret tarifeleri belirlendi.

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Buna göre, yapay zeka alanındaki bazı başvurular için uygulanacak acil araştırma raporu düzenleme ücreti 4 bin 333,34 lira oldu.

KOBİ işletme sınıfı ve KOBİ vasfı belgesine sahip tüzel kişilerin ilk başvuruları için patent başvuru ücreti ise 20,36 lira olarak uygulanacak.

Aynı tüzel kişilerin, araştırma raporu ve inceleme raporu düzenlenmesi ücreti de 1079,17 lira olarak belirlendi.

 

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