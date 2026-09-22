Patron küfretti, aşçı dava açtı! Yargıtay'dan tazminat kararı

Bursa’da bir restoranda yaklaşık 6 yıl çalışan aşçı, işyeri ortağının kendisine hakaret ederek işten çıkardığı iddiasıyla dava açtı. Davacı aşçı, restoran ortağı R.S.’nin bir müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle kendisine ağır küfürler ettiğini ve ardından iş sözleşmesini sonlandırdığını öne sürdü.

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Aşçı, maaşının elden ödendiğini, ücretlerinin eksik yatırıldığını, haftanın 7 günü sabah 06.30 ile akşam 20.00 arasında çalıştığını belirterek kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere birçok alacağının ödenmesini talep etti.

İŞVEREN İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Davalı işveren ise çalışanın iddialarını reddetti. İşten ayrılan tarafın aşçı olduğunu savunan işveren, bu nedenle tazminat hakkı bulunmadığını ileri sürdü.

Ayrıca fazla mesai yapılmadığını, hafta tatili ve resmi tatil günlerinde çalışma olmadığını belirterek davanın reddini istedi.

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MAHKEME AŞÇIYI HAKLI BULDU

İş Mahkemesi, işverenin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini kanıtlayamadığına karar verdi. Mahkeme, çalışanın kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığını belirlerken kullanılmayan izin ücretleri ile ispatlanan bazı alacakların da ödenmesine hükmetti. Fazla çalışma ve bazı diğer talepler ise kanıtlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.

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YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Kararın ardından taraflar istinaf yoluna başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi, tanık ifadelerini de dikkate alarak çalışanın işyeri yetkilisinin ağır hakaretleri nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirdiği değerlendirmesinde bulundu.

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Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi inceleme yaptı. Daire, çalışanın haklı fesih yaptığı yönündeki kararı yerinde bularak hükmü oy birliğiyle onadı.

Böylece ketçap tartışmasıyla başlayan olay, yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından aşçının tazminat hakkı kazanmasıyla sonuçlandı.