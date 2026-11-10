PepsiCo’da 1.000 kişilik işten çıkarma kararı!

Pepsi, Lay’s, Doritos ve Cheetos gibi dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran PepsiCo, Kuzey Amerika operasyonlarında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket, organizasyon yapısını sadeleştirmek ve daha hızlı karar alabilen bir yönetim modeli oluşturmak amacıyla yaklaşık 1.000 çalışanıyla yollarını ayıracak.

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Alınan kararın, şirketin son dönemde özellikle Kuzey Amerika’daki içecek ve atıştırmalık operasyonlarında karşı karşıya kaldığı baskının ardından geldiği belirtildi. Tüketicilerin harcamalarında daha seçici hale gelmesi, artan rekabet ve bazı önemli müşteri kayıpları PepsiCo’nun yeniden yapılanma sürecini hızlandıran başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

1.000 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

CNBC'nin haberine göre, PepsiCo Kuzey Amerika İcra Kurulu Başkanı Ram Krishnan, çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda mevcut çalışma modelinin bazı alanlarda karmaşık ve parçalı hale geldiğini ifade etti.

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Krishnan, sorumlulukların daha açık biçimde tanımlanması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması amacıyla organizasyonun farklı bölümlerinde değişikliklere gidileceğini belirtti.

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Bu kapsamda şirketin yaklaşık 1.000 çalışanıyla yollarını ayırması planlanıyor. İşten çıkarmaların Kuzey Amerika’daki farklı iş kollarını kapsaması bekleniyor.

YENİDEN YAPILANMANIN HEDEFİ DAHA HIZLI KARAR ALMAK

PepsiCo yönetimi, işten çıkarmaların yalnızca maliyet azaltma amacı taşımadığını, aynı zamanda şirketin çalışma modelini daha sade hale getirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

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Yeni yapılanmayla birlikte ekipler arasındaki görev dağılımının daha net hale getirilmesi, yönetim süreçlerinin kısaltılması ve şirketin pazardaki değişimlere daha hızlı tepki verebilmesi amaçlanıyor.

Krishnan’ın çalışanlara gönderdiği mesajda da mevcut organizasyon yapısındaki karmaşıklığın azaltılması gerektiğine dikkat çekildi.

SATIŞLARDAKİ BASKI KARARI HIZLANDIRDI

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PepsiCo’nun işten çıkarma kararında şirketin Kuzey Amerika’daki performansı da önemli rol oynuyor. Özellikle içecek tarafında yaşanan zayıflık yönetimin dikkatini bu bölgeye çevirmiş durumda. Bunun yanı sıra tuzlu atıştırmalık kategorisinde de fiyat artışlarının ardından tüketicilerin daha seçici davranmaya başlaması şirketin pazar payını korumasını zorlaştırıyor.

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle tüketicilerin harcama tercihlerini değiştirmesi, büyük gıda ve içecek şirketlerinin satış hacimleri üzerinde de baskı oluşturuyor.

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KFC SÖZLEŞMESİ COCA-COLA’YA GEÇTİ

PepsiCo’nun son dönemde yaşadığı dikkat çekici gelişmelerden biri de önemli bir müşteri kaybı oldu. KFC’nin ABD’deki restoranlarında yürütülen içecek sözleşmesinin Coca-Cola’ya geçmesi, PepsiCo açısından rekabet baskısını artıran gelişmeler arasında yer aldı.

Söz konusu kaybın, özellikle Kuzey Amerika içecek operasyonlarında şirketin karşı karşıya olduğu rekabeti daha da görünür hale getirdiği değerlendiriliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR PEPSICO ÇATISI ALTINDA

PepsiCo, dünya genelinde geniş bir marka portföyüne sahip bulunuyor. Pepsi’nin yanı sıra Lay’s, Doritos ve Cheetos gibi çok sayıda güçlü marka şirket bünyesinde yer alıyor.

Ancak küresel gıda ve içecek sektöründe değişen tüketici tercihleri, artan fiyat hassasiyeti ve rekabet koşulları büyük şirketleri daha verimli ve daha esnek organizasyon modellerine yöneltiyor.

PEPSICO’DA YENİ DÖNEM

Yaklaşık 1.000 kişiyi kapsayan işten çıkarma kararı, PepsiCo’nun Kuzey Amerika’daki operasyonlarını yeniden şekillendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı dönüşüm planının parçası olarak öne çıkıyor.

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Şirket yönetimi, daha sade bir organizasyon yapısıyla hem karar alma süreçlerini hızlandırmayı hem de kaynakları büyüme potansiyeli yüksek alanlara yönlendirmeyi hedefliyor.

PepsiCo’nun önümüzdeki dönemde atacağı yeni adımlar, gıda ve içecek sektöründe artan rekabetin ve değişen tüketici davranışlarının büyük şirketler üzerindeki etkisini göstermesi açısından yakından takip edilecek.