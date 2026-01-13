Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %10,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi %3,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %14,2 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %0,5 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %1,5 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi %0,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,5 arttı.