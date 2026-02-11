Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,0 arttı, toptan ticaret satış hacmi %1,0 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %16,3 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %2,1 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %1,7 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi aynı kaldı, toptan ticaret satış hacmi %2,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,7 arttı.