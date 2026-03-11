Perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %13,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi %1,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %18,8 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %0,1 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %2,4 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi %1,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %2,4 arttı.