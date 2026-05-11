Perakende satış hacmi yükseldi

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %10,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %3,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %21,2 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık %1,9 arttı, perakende satış hacmi aylık %2,6 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %2,9 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %2,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %2,6 arttı.