Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaPetrol 100 doların üzerinde işlem görüyor
HaberlerUzmanpara

Petrol 100 doların üzerinde işlem görüyor

04.05.2026 - 10:57 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Brent Petrol#Hürmüz Boğazı

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 108,06 dolardan işlem görüyor.

Petrol 100 doların üzerinde işlem görüyor

Cuma günü 112,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 108,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,78 dolardan alıcı buldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan bazı gemilerin geçişlerine destek vermeye başlayacağına yönelik haber akışı etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Bu görev, hayati öneme sahip bu uluslararası ticaret koridorundan serbestçe geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Haberin Devamı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'nin ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğine yönelik açıklamaları ise bölgedeki gerilimin devam edeceğine işaret ederek fiyatları destekliyor. İran ordusu, ABD donanmasının bölgeye yaklaşması halinde hedef alınacağını duyurdu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Piyasalarda Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi endişeleri devam ederken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülkenin haziranda üretimi beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı ise fiyatların aşağı yönlü hareketini destekleyen başka bir unsur oldu.

Haberin Devamı

Grubun bir sonraki toplantısı 7 Haziran'da yapılacak. Brent petrolde teknik olarak 110,71 doların direnç, 104,21 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekliler dikkat 4 aylık zam farkı netleşti
Memur ve emekliler dikkat! 4 aylık zam farkı netleşti
Ailenin geçmişi de dram Şişlideki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Ailenin geçmişi de dram! Şişli'deki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi!
Eşi için alamadı üreticisi oldu Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Eşi için alamadı üreticisi oldu! Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir'Süreç' üzerine varsayımlar...
Tunca Bengin
Tunca BenginKurban celladıyla kucaklaşır mı?..
Cem Kılıç
Cem KılıçÇalışan anneler için 24 hafta izin dönemi
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerCHP eylemselliğinde yeni aşama
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşHürmüz hesapları ve gerçekler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTrump, kurşun askerlerini geri çekiyor!
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesZayıflama iğneleri: Mucize mi, bekleyen soru işaretleri mi?
Asu Maro
Asu MaroBaharla beraber uyanan umutlar
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBüyük Dil Modellerinin Hakikat ile İmtihanı
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
Doğu Akdenizde 7lik deprem endişesi İşaret edilen bölge Uzun süredir büyük deprem üretmedi
Doğu Akdeniz'de 7'lik deprem endişesi! İşaret edilen bölge! 'Uzun süredir büyük deprem üretmedi'
Yer: Erzincan Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Yer: Erzincan! Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi