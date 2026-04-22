Petrol fiyatları bugün kaç dolar?
Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

22.04.2026 - 09:18 | Son Güncellenme:

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 98,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 101,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,48 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 08.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 98,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,43 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçti.

Fiyatlar, önceki seansta ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla sert yükselmiş ve Brent petrol kısa süreliğine 101 doların üzerine çıkmıştı. Ancak ateşkesin uzatılacağı yönündeki açıklamalar, piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatların yönünü aşağı çevirdi.

ABD'nin İran bandıralı bir kargo gemisine el koyması ve Tahran yönetiminin misilleme tehdidinde bulunması, tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer alırken, İran, ayrıca ABD'nin liman ve kıyılarına yönelik ablukasını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran limanlarının ablukaya alınmasının savaş eylemi olduğunu belirterek, "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz." dedi.

Trump ise süresi dolmak üzere olan iki haftalık ateşkesi, müzakerelerin devam etmesi için belirsiz süreyle uzattığını açıkladı. ABD'nin İran’a yönelik deniz ablukasının süreceğini belirten Trump, tarafların anlaşmaya varamaması halinde askeri seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

MÜZAKERELERDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD ile İran arasında Pakistan'da yapılması planlanan görüşmelere ilişkin belirsizlikler sürüyor. İran tarafı henüz müzakerelere katılıp katılmayacağına karar vermezken, ABD Başkan Yardımcısı'nın planlanan ziyaretinin de ertelendiği bildirildi.

Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda ise sevkiyatlar büyük ölçüde durma noktasına geldi. Normalde dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazdan son 24 saatte yalnızca 3 geminin geçiş yaptığı belirtildi.

Uzmanlar, bölgedeki arz kesintilerinin devam etmesine rağmen, ateşkesin uzatılması ve diplomatik sürecin sürmesi yönündeki beklentilerin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırladığını ifade ediyor.

Öte yandan, günün ilerleyen saatlerinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) haftalık petrol stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta üç haftalık artışın ardından 4,5 milyon varil azaldığına işaret ederken, benzin ve distilat stoklarında da düşüş kaydedildi. Analistler, 17 Nisan ile sona eren hafta için ham petrol stoklarında yaklaşık 1,2 milyon varillik düşüş öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 98,93 doların direnç, 97,97 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​

