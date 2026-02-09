Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Cuma günü 68,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,66 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 67,09 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,76 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, İran'ın nükleer programına ilişkin Washington ile Tahran arasında müzakerelerin süreceğinin açıklanması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi ve İran'ın yeni bir anlaşma yapma isteğini güçlü şekilde gösterdiğini belirtti.

Maskat'taki görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna ile çok, çok iyi görüşmeler yaptık, aynı şekilde İran'la da çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar." dedi.

Trump, İran'a karşı büyük bir donanmanın bölgeye gönderildiğini hatırlatarak, "Yakında orada olacak. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD ile yapılan görüşmenin ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmeler, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan ve küresel ham petrol tedariki açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan İran’a yönelik bölgesel gerilim algısını zayıflatarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan Trump, İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanabilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararnameye göre, ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

Ayrıca, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin "temkinli iyimser" olduğunu, güçlü verimlilik artışının enflasyonun bankanın hedefine dönmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasındaki zayıflığa karşı bir ya da iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan artışla yüzde 4,23 olurken dolar endeksi yatay şekilde 97,6 seviyesinde seyrediyor. Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörüler fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 70,17 doların direnç, 61,75 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.