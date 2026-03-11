Petrol fiyatları ne kadar oldu?

Dün 92,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,44 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,27 azalışla 86,51 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarında düşüş sürerken, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) bugüne kadarki en büyük acil durum petrol stok salımını planladığına ilişkin haberler piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı.

Söz konusu salımın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'de üye ülkelerin piyasaya sunduğu 182 milyon varillik petrol miktarını aşması bekleniyor. Uzmanlar, bu büyüklükte bir adımın ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın yol açtığı bazı arz kesintilerini sınırlayabileceğini, ancak Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanmasının birçok bölgede tedariki ciddi biçimde aksatacağını vurguluyor.

Haftanın ilk günlerinde petrol piyasalarında sert dalgalanmalar yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü arz endişeleriyle 114,3 dolara kadar yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın yakında sona erebileceğine dair açıklamalarıyla gün içinde düşüşe geçti.

Bu geri çekilme dün de devam etti. ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın, ABD donanmasının bir tankere Hürmüz Boğazı'nda eşlik ettiğini öne süren ve daha sonra silinen sosyal medya paylaşımı, satışları hızlandırarak kayıpların artmasına neden oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, donanmanın herhangi bir tanker ya da gemiye fiilen eşlik etmediğini, ancak bunun seçenekler dahilinde bulunduğunu belirtti. Leavitt ayrıca Trump'ın talimatıyla ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için ilave senaryolar hazırladığını söyledi.

ABD basınında İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair haberler yer alırken, fiyatlardaki sert düşüş bu gelişmelerle birlikte bir miktar toparlandı. Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın yerleştirdiyse, ki buna dair elimizde rapor yok, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Eğer herhangi bir nedenle mayın yerleştirildiyse ve bunlar derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak." ifadesini kullandı. Trump, başka bir paylaşımında ise boğazda aktif olmayan bazı mayın döşeme botlarının vurulduğunu kaydetti.

IEA Başkanı Fatih Birol, üye ülkelerin halihazırda kamuya ait 1,2 milyar varilden fazla acil durum petrol stokuna sahip olduğunu, buna ek olarak hükümet yükümlülükleri kapsamında tutulan yaklaşık 600 milyon varillik endüstri stokunun da bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, Trump pazartesi günü artan enerji fiyatlarını dizginlemek amacıyla bazı ülkelere yönelik petrol yaptırımlarının kaldırıldığını duyururken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de geçen hafta küresel petrol arzının sürdürülmesi amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımlandığını bildirdi. ABD, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısının ardından Rus petrolünün ticaretine yönelik nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri kapsayan yaptırımları uygulamaya almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 91,71 doların direnç, 75,76 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.