UzmanparaPetrol fiyatları ne kadar oldu?
Petrol fiyatları ne kadar oldu?

20.03.2026 - 09:44

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 1,8 azalarak 107,68 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları ne kadar oldu

Dün 119,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,65 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,8 azalarak 107,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,05 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gevşemede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda "istihbarat ve diğer yollarla" yardım ettiği yönündeki açıklamaları etkili oldu.

Ayrıca Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek." ifadesini kullandı.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdiler.

ENERJİ ALTYAPILARINA SALDIRILAR

Hafta boyunca petrol fiyatları İran'ın güneyinde, Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı sonrası dalgalı seyrini sürdürdü.

Ülkenin en büyük doğal gaz işleme tesisine saldırıları üstlenen İsrail, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran'da ilk kez doğal gaz tesislerine saldırı gerçekleştirdi.

Ayrıca Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesine yönelik İran füze saldırılarının ise enerji altyapısında "geniş çaplı hasara" yol açtığı bildirildi.

Kuveyt Petrol Şirketi Mina Abdullah Rafinerisi'nin insansız hava aracıyla hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik nokta atışı saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli aksamalara işaret ettiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 108,20 doların direnç, 105,10 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Tahrandan 5 ülkeye intikam füzesi yağmuru: Bir ilk yaşandı
Tahran'dan 5 ülkeye intikam füzesi yağmuru: Bir ilk yaşandı
Binlerce kişi camiye akın etti, kapıda uzun kuyruklar oluştu Bayram namazı bir değil beş kez kılındı
Binlerce kişi camiye akın etti, kapıda uzun kuyruklar oluştu! Bayram namazı bir değil beş kez kılındı
Galatasarayda Osimhen için ameliyat belirsizliği Hedef Fenerbahçe derbisi
Galatasaray'da Osimhen için ameliyat belirsizliği! Hedef Fenerbahçe derbisi
İş dünyasında pandemi sonrası hibrit sancısı: Maaştan sonra ilk soru oldu Peki tablo ne diyor
İş dünyasında pandemi sonrası 'hibrit' sancısı: 'Maaştan sonra ilk soru oldu!' Peki tablo ne diyor?
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendirİran devlet mi ideolojik örgüt mü?
Cem Kılıç
Cem KılıçBayramda çalışma hakkında her şey
Abbas Güçlü
Abbas Güçlüİnisiyatifi ele almak!
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşBilinmeyene doğru gidiş ve taraflar
Atilay Kandemir
Atilay KandemirDostları buluşturan davet
İlgili Haberler
Hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan çıkan doktor: Verilmiş sadakamız varmış
Hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan çıkan doktor: Verilmiş sadakamız varmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal D’ye tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal D’ye tebrik
Meteoroloji haritayı güncelledi Bayram boyunca sürecek: İstanbul dahil 20 kentte alarm
Meteoroloji haritayı güncelledi! Bayram boyunca sürecek: İstanbul dahil 20 kentte alarm
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame kabul edildi İstenen cezalar belli oldu
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame kabul edildi! İstenen cezalar belli oldu