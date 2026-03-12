Canlı Borsa
'Petrol fiyatları önemli ölçüde düşecek'
ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) koordinasyonunda piyasaya sürülecek 400 milyon varil Stratejik Petrol Rezervi'nin, petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini söyledi.

12.03.2026 - 09:28 | | AA
Trump, Kentucky eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette düzenlediği mitingde, Orta Doğu'daki çatışmalardan etkilenen petrol fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

IEA'nın 400 milyon varille rekor düzeyde Stratejik Petrol Rezervi'nin piyasaya sürülmesini koordine etmeyi kabul ettiğini dile getiren Trump, "Bu petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşürecektir." diye konuştu.

Trump, "Petrol fiyatları şimdiden düşmeye başladı ve düşmeye devam edecek, ancak bu iş bitene kadar ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, Local 12 televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'ni kullanıp kullanmayacağına dair bir soruya, "Bunu yapacağız ve sonra tekrar dolduracağız." yanıtını verdi.

Trump, rezervlere ilişkin, "Ama şu an biraz azaltacağız ve bu da fiyatları düşürecek." diye konuştu.

IEA Başkanı Fatih Birol, dün IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda Stratejik Petrol Rezervi'nin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

