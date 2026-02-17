'Petrol fiyatları yaz aylarında düşebilir'

ABD’nin Rusya-Ukrayna ve İran ile yapılabilecek barış anlaşmaları yoluyla fiyatları düşürme şansı bulunduğuna işaret eden Citi, bu senaryoda brent petrolün yaz aylarında 60-62 dolar aralığına gerileyebileceğini ve dizel ile benzin marjlarının 5-10 dolar azalabileceğini öngördü.

Citi, önümüzdeki aylarda Rusya kaynaklı arz kesintilerinin brent petrolü 65-70 dolar bandında tutması halinde OPEC+’ın yedek kapasiteden üretimi artırabileceğini de vurguladı.

Citi ayrıca Çin’in Rusya ve İran petrolünü küresel fiyatlara göre indirimli alarak hem tüketim hem de stoklama amacıyla kullanmaya devam ettiğini, bu eğilimin 2026 boyunca sürebileceğini ifade etti.