Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaPetrol fiyatları yüzde 4'ten fazla geriledi
HaberlerUzmanpara

Petrol fiyatları yüzde 4'ten fazla geriledi

04.08.2026 - 17:27 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Hürmüz Boğazı#Petrol Üretimi

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaların sürmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma ihtimalinin güçlenmesiyle yüzde 4,5 geriledi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Petrol fiyatları yüzde 4ten fazla geriledi

Dün 84,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı günü 83,77 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.41 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,5 düşüşle 79,96 dolara gerileyerek 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların altını test etti. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 76,33 dolardan işlem gördü.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bugün ya da yarın (Hürmüz) Boğaz'ı açmak için bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var." ifadesini kullandı.

Bessent, İran'ın Boğaz'dan geçiş ücreti alıp almayacağı sorusuna ise "anlaşmanın boğazda serbest dolaşımı sağlayacağı" yanıtını verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile doğrudan müzakere yürütmediklerini, Umman aracılığıyla yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklandığını söyledi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, bu sürecin iyi bir anlaşmaya ulaşılması için "İran'ın son şansı" olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Diplomatik temaslar arz endişelerini hafifletti

Bununla birlikte, Katar'ın yürüttüğü diplomatik girişimler de piyasalarda gerilimin azalacağı beklentilerini destekliyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla taraflarla temaslarını sürdürdüklerini, önceliklerinin diplomatik sürece yeniden dönülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine yeniden açılması olduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

Ensari, Katar'ın arabulucu olarak İran ile ABD'yi yeniden müzakere masasına döndürmeyi hedeflediğini dile getirerek, "Şu an için herhangi bir anlaşma yok. Öncelikli hedefimiz diplomatik sürece dönüşü sağlamak." dedi.

Haberin Devamı

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun savaş öncesine dönmesini hedeflediklerini belirten Ensari, boğazdaki deniz trafiğine ilişkin düzenlemelerin bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Diplomatik temasların yoğunlaşması ve ABD ile İran arasında ateşkese varılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, arz kesintisi endişelerini hafifleterek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Bunun yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun eylülde üretimlerini günlük 188 bin varil artırma kararı da petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlunun esrar testi pozitif çıktı
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı
Galatasaray aradığı 10 numarayı Portekizde buldu Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık formülü
Galatasaray aradığı 10 numarayı Portekiz'de buldu! Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık formülü
Sağlıkta yeni dönem 81 ilde tamamen ücretsiz: Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Sağlıkta yeni dönem! 81 ilde tamamen ücretsiz: Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Görülmemiş olay Ev aldı, başkası yerleşti, başına gelmeyen kalmadı: Tamam sizin olsun
Görülmemiş olay! Ev aldı, başkası yerleşti, başına gelmeyen kalmadı: Tamam sizin olsun
Yazarlar
Zafer Şahin
Zafer ŞahinDevlet isterse çözer
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluBu iddianameyle Tuğyan’ın işi zor!
Eren Aka
Eren AkaBodrum’un kaderi yerin altında
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaBu, John Galliano aklandı mı demek?
İlgili Haberler
7 aylık hamile kadının feci ölümü Eşi tutuklandı: O benim gurbet kuşumdu
7 aylık hamile kadının feci ölümü! Eşi tutuklandı: O benim gurbet kuşumdu
AK Partili Abdulhamit Gül: Teklifi yarın veririz
AK Parti'li Abdulhamit Gül: Teklifi yarın veririz
Sosyal medya kavgası kanlı bitti Barışmaya gel dediler: 19 yaşındaki gencin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medya kavgası kanlı bitti! 'Barışmaya gel' dediler: 19 yaşındaki gencin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Gürlek: General, amiral ve albaylarımızı tebrik ediyorum
Bakan Gürlek: General, amiral ve albaylarımızı tebrik ediyorum