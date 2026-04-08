Petrol fiyatlarında sert düşüş

08.04.2026 - 09:08 | Son Güncellenme:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasıyla, Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda Türkiye saatiyle 03.00'te 100 doların altına inerek aşağı yönlü ivmelendi.

Dün 111,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,27 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 08.09 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 13,1 azalarak 94,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,67 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurması etkili oldu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

ABD'nin İran'dan 10 maddelik bir teklif aldığını kaydeden Trump, bunun müzakere edilebilir bir temel olduğunu ve tarafların uzun vadeli barışa yönelik nihai bir anlaşmaya varmaya oldukça yaklaştığını ifade etti.

İran yönetimi ise kendilerine yönelik saldırıların durması halinde saldırılarını durduracağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran silahlı kuvvetleriyle koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin iki hafta boyunca mümkün olacağını bildirdi.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma için 48 saatlik süre tanımış, pazartesi günü ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını açıklamıştı. Sürenin dolmasına az kala Trump, sosyal medya hesabından "Bu gece bütün bir medeniyet yok olabilir ve bir daha geri gelmeyebilir." ifadesini kullanmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla 28 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana genelde 100 doların üzerinde seyreden ve yüksek oynaklık gösteren Brent petrolün varil fiyatı en son 11 Mart'ta 91,94 dolardan işlem görmüştü.

Brent petrolde teknik olarak 96,54 doların direnç, 93,38 doların destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

