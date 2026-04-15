UzmanparaPetrol fiyatlarında son durum ne?
Petrol fiyatlarında son durum ne?

15.04.2026 - 10:52 | Son Güncellenme:

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 94,66 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarında son durum ne

Dün 99,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,79 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,13 azalarak 94,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,68 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine ve Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söylemesi, tarafların müzakereci tutumunun sürdüğünü gösterdi. İran ile varılan geçici ateşkesin süresini uzatmayı düşünmediğini, buna gerek olmayacağını belirten Trump, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin "Sanırım bitmeye çok yakın. Yani, ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum." dedi.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD'nin İran'ın limanlarına yönelik ablukasının ülkede ekonomik faaliyetleri tamamen durdurduğuna ilişkin açıklamaları, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD kuvvetlerinin İran limanlarına yönelik tam bir abluka uyguladığını belirterek, İran ekonomisinin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapılan uluslararası ticarete dayandığını söyledi. Bu açıklamalar, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan deniz taşımacılığında daha fazla aksama yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak fiyatları destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 96,17 doların direnç, 93,51 doların destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar Benim annem bir kahraman
Rıza Tamerin şüpheli ölümü Son paylaşımındaki detay kahretti
Engelliye ÖTVsiz araç kararı Resmi Gazetede İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Gençlerbirliğinde Onyekurudan Volkan Demirele cevap Teşekkürler hocam
Dehşet anları kamerada İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Antalyada Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... Temeldeki ceset davasında karar
Fatihte park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
