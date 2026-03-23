Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Petrol ithalatı ocakta azaldı
HaberlerUzmanpara

Petrol ithalatı ocakta azaldı

23.03.2026 - 14:49 | Son Güncellenme:

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 3 milyon 706 bin 358 tona geriledi.

Petrol ithalatı ocakta azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 12,8 artarak 2 milyon 665 bin 385 ton olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 25,2 azalarak 722 bin 721 tona düştü. İthalatın kalan kısmını, benzin ve fuel-oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu. Böylece toplam ithalat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 düşerek 3 milyon 706 bin 358 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 840 bin 312 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 518 bin 931 tonla Irak ve 335 bin 525 tonla Suudi Arabistan izledi.

Yurt içi benzin satışları ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,1 artarak 428 bin 812 tona yükseldi. Petrol ürünleri satışları yüzde 0,7 artarak 2 milyon 428 bin 286 ton, motorin satışları yüzde 1,7 azalarak 1 milyon 861 bin 387 ton olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

PETROL PİYASASINDA İHRACAT YÜZDE 26,8 AZALDI

Haberin Devamı

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 26,8 düşüşle 1 milyon 69 bin 949 tona geriledi. Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 7,9 artarak 452 bin 986 tona çıkarken, motorin türleri ihracatı yüzde 78,9 azalarak 120 bin 307 ton oldu. Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 61,8 düşerek 55 bin 823 ton ve benzin türleri ihracatı yüzde 8,7 azalarak 39 bin 842 ton oldu.

Haberin Devamı
RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ YÜZDE 13,6 ARTTI

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 13,6 artışla 3 milyon 252 bin 806 ton olarak kayıtlara geçti. Havacılık yakıtları üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,6 artarak 511 bin 781 ton, benzin türleri üretimi yüzde 12,8 yükselerek 473 bin 17 tona çıktı. Motorin türleri üretimi ise yüzde 7 düşerek 1 milyon 359 bin 11 ton oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR
Trumptan dengeleri değiştiren açıklama, Tahrandan jet yanıt: Şeytan için bir yenilgi daha
Trump'tan dengeleri değiştiren açıklama, Tahran'dan jet yanıt: 'Şeytan için bir yenilgi daha'
Trumpın açıklamasının ardından petrolde sert düşüş
Trump'ın açıklamasının ardından petrolde sert düşüş
İsrailde taşlar yerinden oynadı Eski Başbakan Baraktan canlı yayında şok itiraf Hepsi yalan, gerçeği söyleyelim
İsrail'de taşlar yerinden oynadı! Eski Başbakan Barak'tan canlı yayında şok itiraf! 'Hepsi yalan, gerçeği söyleyelim'
Galatasarayda Osimhen için ameliyat kararı Resmen açıklandı
Galatasaray'da Osimhen için ameliyat kararı! Resmen açıklandı
Yazarlar
Özay Şendir
Katar'daki ASELSAN şehitlerinin sırrı...
Tunca Bengin
İran füze oldu, yağıyor!
Didem Özel Tümer
Yeni nesil DAEŞ tehdidi
Abdullah Karakuş
Trump Çin'e gidecek mi?
Hakkı Öcal
İran'ın 4 bin kilometre menzilli füzesi
Zeynep Aktaş
Piyasalar dengeyi arıyor
Dr. Demet Erciyes
Yapay zekâ çağında sağlık
Asu Maro
Omuz omuza söylenen aynı şarkılar
Prof. Dr. Mahmut Özer
Hanefi Fıkhına Yön Veren Orta Asyalı Dev Hukukçu İmam Serahsî
İlgili Haberler
LGS başvuruları başladı 10 Nisana kadar e-Okul üzerinden yapılacak
LGS başvuruları başladı! 10 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçileri kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçileri kabul etti
Acılı baba kızı ve 5 torununun cenazelerini gözyaşlarıyla teslim aldı
Acılı baba kızı ve 5 torununun cenazelerini gözyaşlarıyla teslim aldı
İçişleri Bakanlığı: Ramazan Bayramı tatili süresince kazalarda 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı: Ramazan Bayramı tatili süresince kazalarda 31 vatandaşımız hayatını kaybetti