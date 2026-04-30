Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
Petrol kaç dolardan işlem görüyor?

30.04.2026 - 10:49 | Son Güncellenme:

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 114,13 dolardan işlem görüyor.

Dün 113,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,34 artarak 114,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran'dan gelen karşılıklı sert açıklamaların bölgedeki gerilimin süreceği ve küresel petrol arzındaki daralmanın devam edeceği yönündeki beklentileri güçlendirmesi etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin endişelerinin giderildiği bir anlaşma kabul edilene kadar bu ülkeye yönelik deniz ablukasını devam ettireceğini belirtti.

Amerikan Axios haber platformuna telefonla röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'ın kendilerine yaptığı "önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, nükleer anlaşmanın sonraya bırakılması" yönündeki son öneriyi kabul etmediklerini bildirdi.

İran limanlarına yönelik deniz ablukasının süreceği mesajını veren Trump, "İranlılar anlaşmak istiyorlar. Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben (ablukayı kaldırmak) istemiyorum çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum." ifadesini kullandı.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan ara buluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran devlet televizyonu Press TV'ye konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise İran ordusunun ABD'nin deniz ablukasına yakında "emsalsiz bir eylemle" karşılık verileceğini açıkladı. Brent petrolde teknik olarak 119,69 doların direnç, 98,67 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
ABD'den Almanya kararı! 5 bin asker geri çekilecek
Yeni ücret ne kadar olur? En düşük emekli maaşı için yeni tahmin!
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı!
Şanlıurfa Siverek'te zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
KGM'den "İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da fırtına alarmı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'ni çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz