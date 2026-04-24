Petrol ne kadar oldu?
Petrol ne kadar oldu?

24.04.2026 - 10:06 | Son Güncellenme:

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 105,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 107,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 105,07 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 105,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,85 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında ateşkes konusunda ilerleme kaydedilememesi ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalması nedeniyle yükseliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, donanmaya Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü teknenin vurulması talimatını verdiğini belirtti. ABD'nin boğazdaki mayınları temizlemeye devam ettiğinin altını çizen Trump, donanmaya bu faaliyetleri üç katına çıkarmalarını emrettiğini ifade etti.

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya cesaret edemediğini belirtti.

Ejei, ABD'ye ait Peterson ve Murphy destroyerlerinin 12 Nisan'da Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçme girişiminin Devrim Muhafızları tarafından engellendiğini belirterek, "Amerikalılar Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya cesaret edemiyor. Murphy ve Peterson adlı sözde çok gelişmiş iki muhriplerinin başına neler geldiğini gördüler." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD ordusu, Hint Okyanusu açıklarında seyreden, yaptırıma tabi tutulduğu ve İran'dan petrol taşıdığı ifade edilen M/T Majestic X isimli tankere el koyduğunu açıkladı.

"Yasa dışı ağları" çökertmek ve İran'a maddi destek sağlayan gemileri faaliyet gösterdikleri her yerde engellemek amacıyla küresel deniz denetimlerinin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, uluslararası suların "yaptırım uygulanan aktörler tarafından kalkan" olarak kullanılamayacağı ifade edildi.

ABD'nin deniz operasyonlarını genişletmesi ve İran'ın sert söylemleri arz güvenliğine ilişkin risk algısını artırırken, yaptırımlar kapsamında tankerlere el konulması gibi gelişmeler küresel petrol akışında ilave kesinti ihtimalini besliyor. Bu durum, fiyatların yukarı yönlü hareketlerini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,32 doların direnç, 104,61 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​ 

 

Hürmüz için 4 yeni kural! İran'dan gizli hazırlık
Ev sahibi ile kiracı arasında tahliye krizi! ‘e-Devlet’ten öğrendim’ yalanını mahkeme bozdu
Gülistan’dan sonra sıra Çağla Tuğaltay’da! Umut ışığı yakıldı: Bu kez silinmesi söz konusu değil
Altında en kötüsü yeni mi başlıyor? İşte son tahminler
MHP Bingöl il teşkilatı feshedildi
AVM'de dehşet anları! 3 yaşındaki çocuğun parmağı yürüyen merdivende koptu
Akılalmaz sapıklık! Tuvaletten delik açtı, komşusunun banyosunu izledi
Evini ateşe verdi, gözaltındayken rahatsızlanınca öldü